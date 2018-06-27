CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, "Bir kişi dahi partiden istifa etmesin. Herkes yerinde kalsın. Benim ağzımdan kurultay diye bir şey duyarsanız o zaman konuşursunuz ama duyamayacaksınız." dedi.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen ve eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın ile Karayalçın'ın Ankara Hoşdere Caddesi'ndeki ofisinde bir araya geldi. İnce, Karayalçın ve Öymen, çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın, görüşmeye ilişkin olarak, "Sohbet ettik. Çok teşekkür ederim. Üçlü bir sohbet yaptık. Çok yararlı oldu. Biz şimdi Sayın Kılıçdaroğlu'nu ziyarete gideceğiz. Bu iktidar yürüyüşünde güçlü bir iradeyi gösteriyor. Muharrem Bey bize umut verdi. Yeni bir seçime hazırlanacağız. Muharrem İnce'ye sahip çıkacağız" dedi.

Muharrem İnce de, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına ilişkin olarak, "Sayın Kılıçdaroğlu gayet güzel demiş. Bir kişi dahi partiden istifa etmesin. Herkes yerinde kalsın. Benim ağzımdan kurultay gibi bir şey duyamayacaksınız" ifadelerini kullandı.