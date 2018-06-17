CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "reyting kazandırırım" sözlerine yanıt verdi. İnce, "Hava durumu bile Erdoğan'dan fazla izlenmiş. Tunceli'den sesleniyorum, reytingi sana ben katarım" dedi.

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce Tunceli mitinginden Erdoğan'a seslendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muharrem İnce'ye yönelik, "Utanmadan sıkılmadan televizyona davet ediyor. Üzerimizden kalkıp reyting sağlayacak kendine. Biz seni muhatap alır mıyız?" eleştirisinde bulunmuştu.

Tunceli'den seslenen İnce, "Gel diyorum seninle istediğin bir televizyon kanalında gel çık diyorum. En az 10 yerde tekrarladım bunu, ondan sonra dün cevap verdi bana. Tenezzül etti. Seninle televizyon kanalına çıkarsam bana reyting yaptırırmış. Çocuklara dedim ki, CNNtürk'e, Habertürk'e çıktım, Erdoğan'da çıktı. Şu reytingleri kontrol edin dedim. Erdoğan'ın reytingi 11, benimki 44. Hava durumu mu fazla izlenmiş, Erdoğan mı fazla izlenmiş; hava durumu bile Erdoğan'dan fazla izlenmiş. Tunceli'den sesleniyorum, reytingi sana ben katarım. Gel benimle televizyona çık da havan olsun biraz. Sen dünya lideri değil misin? Gel tartışacağız. Gel sana Türkiye'de ekonominin ne olduğunu, ne yapacağımızı anlatayım" dedi.

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