CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, İstanbul'da ulusal gazete ve televizyonların genel yayın yönetmenleri ile kahvaltılı toplantıda bir araya geldi. Yeşilköy'de bir otelde düzenlenen kahvaltılı toplantının başında basın mensuplarının kısa bir görüntü aldı. Toplantı basına kapalı olarak devam ediyor.

"TEK KAYBEDEN ANKET ŞİRKETLERİ OLACAK"

Muharrem İnce toplantıda, "Balkon konuşması yapacağım ama balkonda değil. Başladığımız yerde birinci meclisin önünde yapacağım. Yakışan budur. Seçim kuruluna yakın bir yerde seçimi izleyeceğiz. AK Parti ilk kez seçim sonucunu öngöremiyor. Herkes kazanacak. AK Partililer de kazanacak. Tek kaybeden anket şirketleri olacak." dedi.

"ARAMIZDA SORUN YOK"

İnce, partisi ile arasında bir sorun olmadığına vurgu yaparak, "Kılıçdaroğlu 1 fazla vekil çıkarmak için çalışıyor ben de 50 artı bir için çalışıyorum." diye konuştu.

"BEN DE AYNI TEKLİFİ YAPARIM"

Akşener Cumhurbaşkanı olması halinde, İnce ve Karamollaoğlu'nu yardımcı yapabileceğini belirtmişti. İnce bu açıklama ile ilgili olarak, "Teşekkür ederim. Ben de kendisine aynı teklifi yaparım." şeklinde konuştu.

"BİNALİ YILDIRIM KİM?"

Medyanın kendisine karşı tutumunu eleştiren İnce, "Benim konuşmamı kesip, Binali Yıldırım'ı veriyorsunuz. Binali Yıldırım kim? 24 Haziran'dan sonra milletvekili olacak, ben cumhurbaşkanı adayıyım." dedi.

"30 BİN KAYDA DEĞER BİR SEÇMEN SAYISI DEĞİL"

Başbakan Yıldırım'ın 30 bin Suriyeli oy kullanabilecek açıklamasına değinen İnce, " 30 bin seçmen kayda değer bir sayı değil. Sonucu etkilemez" diye konuştu.

"SÖZLERİMİN ARKASINDAYIM"

İnce, Malatya'daki esnaf ve sanatkarlar odasının iftar yemeğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisini eleştirdiği konuşmasını alkışlayan 2.Ordu Komutanı İsmail Metin Temel'in apoletlerini sökeceğini söylemişti. İnce'nin bu sözleri çok tartışıldı. İnce sözlerinin arkasında olduğunu belirtti, "Sözümün arkasındayım. Apoleti sökeceğim demek emekli ederim demek. Gidip elimle sökmeyeceğim." ifadelerini kullandı.

"F-35'E İHTİYACIMIZ VAR, ALINMALI"

Yarın ilk teslimatı yapılacağı açıklanan F-35 savaş uçakları ile ilgili de açıklamada bulunan İnce, "Emekli bir generalden bilgi aldım. Bu konuda benim de bazı yanlış bilgilerim vardı. İhtiyacımız var. Alınmalı." dedi.

"SEÇİME YÖNELİK GÖSTERMELİK İŞLERDEN KAÇINMAK GEREKİYOR"

Kandil Harekatı'nı değerlendiren İnce, "Seçime dönük bir iş. Ya İran'la anlaşıp doğudan ya da aşağıdan güneyden bir çözüm olmalı. Bu şekilde operasyon mümkün değil. Seçime dönük göstermelik işlerden kaçınmak gerekir. Ordunun moralini bozmak istemem. Orada askerimiz var, burada kapatalım konuyu" diye konuştu.

" 'BİZİM TERCİHİMİZİ DEĞİŞTİRMEYE ZORLAMAYAYIN' DEDİM"

"Bazı büyükelçiler ile de görüştüm." diyen İnce, "Bizim tercihimiz AB ve NATO. Görüştüğüm büyükelçilere 'bizim tercihimizi değistirmeye zorlamayın' dedim. Müttefik isek gereğini yapmalıyız. Seçilir seçilmez Avrupa turu yapacağım." ifadelerini kullandı.