İngiliz polisi, Leicester şehrinin Hinckley Road bölgesinde bir binada büyük çaplı bir patlama olduğunu bildirdi.

İngiliz polisinden yapılan açıklamada, İngiltere’nin Hinckley Road bölgesinde büyük çaplı bir patlamanın olduğu, güvenlik güçlerinin ve ilk yardım ekiplerinin hızla olay yerine intikal ettiği bildirildi.

Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlarda görgü tanıkları, bir apartmandan büyük bir patlama sesinin geldiği bilgisine yer verdi.

Patlamanın kaynağı ise henüz bilinmiyor. Carlisle Caddesi ve Hinckley Yolu'nun bir bölümü kapatılırken, olay yerine ise çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis bölgedeki insanların uzaklaşmaları için uyarıda bulundu.

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