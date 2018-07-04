İngiltere polisi, Amesbury'de iki kişinin bilinmeyen bir maddeye maruz kaldıklarını ve hastaneye kaldırıldıklarını duyurdu.

Polisten yapılan açıklamada, 40'lı yaşlarında bir adamla bir kadının bir evde bilinçsiz halde bulunduğu, ilk olarak yasa dışı uyuşturucu kullanımı değerlendirmesi yapıldığı ancak daha sonra ikilinin bilinmeyen bir maddeye maruz kaldıklarının anlaşıldığı ifade edildi.

İkilinin Salisbury Bölge Hastanesi'nde tedavi altına alındığı ifade edildi. Olayın yaşandığı Amesbury kasabası, Salisbury'nin 11 kilometre kuzeyinde yer alıyor.

Geçtiğimiz Mart ayında Salisbury'de, eski Rus ajanı Sergey Skripal ve kızı zehirlenmiş bir halde bulunmuş daha sonra ikilinin sinir gazına maruz kaldıkları anlaşılmıştı. İngiltere, konuyla ilgili olarak Moskova yönetimini suçlamıştı.

Amesbury'de bilinçsiz bir halde bulunan ikilinin Cuma günü hastaneye kaldırıldıkları bilgisine polis açıklamasında yer verildi. Olay polis açıklamasında 'büyük olay' olarak nitelendi.

İkilinin hastalanmadan önce gittikleri birkaç bölge polis tarafında kordonla çevrilerek incelemeye alındı.