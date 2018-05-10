Facebook'un elinde bulundurduğu dünyanın en büyük fotoğraf paylaşım platformu Instagram'a erişim sağlanamıyor. Yaşanan bağlantı sorunu nedeniyle dünyanın birçok bölgesinden kullanıcı, sosyal ağa ulaşamıyor. Kullanıcıların raporlarına göre, Instagram'daki bağlantı sorunu 15:30 sularında başladı.
Meydana gelen arızanın Avrupa sunucularından kaynaklandığı gözlemlenirken, Instagram kullanıcıları da Twitter ve Facebook gibi diğer sosyal medya platformlarından paylaşım yaparak Instagram'ın çöktüğünü belirtiyor.
Instagram'a mobil uygulama üzerinden giren kullanıcılar, ana sayfalarının yenilenmediğini ve ara ara tamamen erişemediğini belirtirken, masaüstü sürümünden girilince de "5xx Server Error" hatasıyla karşılaşılıyor.
INSTAGRAM NEDİR?
Kullanıcı sayısıyla dünyanın en büyük fotoğraf paylaşım platformu olma özelliğini elinde bulunduran Instagram, sunduğu birçok özellikle kullanıcıların en çok kullandığı sosyal medya platformları arasında yer alıyor.
2010'un Ekim ayında kurulan Instagram, ilk zamanlarında kullanıcılara çektikleri bir fotoğraf üzerinde dijital filtre kullanma ve bu fotoğrafı Instagram'ın da dahil olduğu, sosyal medya servisleri ile paylaşma imkanı tanımıştı.
2012'nin Nisan ayında Facebook tarafından 1 milyar dolara satın alınan Instagram, Facebook'a satılmasıyla birlikte kullanıcı sayısını da yüzlerce kat arttırdı. Facebook'a satılmadan önce 30 milyon kullanıcıya sahip olan Instagram, günümüzde 600 milyonu aşkın kullanıcısıyla ücretsiz bir şekilde hizmet veriyor.
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