İran'ın batısında 6.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtilmişti. Depremin büyüklüğü 5.4 olarak düzeltildi.

İHA'nın haberine göre, depremin merkez üssünün Ezgele kasabası olduğu belirtildi. Yetkililer tarafından ölü ya da yaralı olup olmadığı konusunda henüz bir açıklama yapılmadı.

DHA'nın haberine göre; Irak'ın kuzeyindeki, Süleymaniye başta olmak üzere bütün kentler, saat 17.14'de meydana gelen depremle sarsıldı. İran tarafında da hissedilen depremde 5,4 büyüklüğünde olduğunu belirtirken, yerin yaklaşık 10 kilometre derinliğinde meydana geldiği kaydedildi. Depremin Halepçe, Süleymaniye ve Erbil kent merkezleri ile çevre bölgelerde hissedildiği belirtildi. Irak'ın Süleymaniye kentinde uydudan yayın yapan NRT TV stüdyosunda ise deprem anı canlı yayın sırasında ekranlara yansıdı. Spiker ve stüdyodakiler, depremle korkuya kapıldı.

son dakika

son dakika haberleri

haberler

iran

Deprem

İranda deprem

son dakika deprem haberleri