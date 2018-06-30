Önceki gün vefat eden Enka İnşaat ve Sanayi AŞ Kurucusu ve Onursal Başkanı Şarık Tara (88) için şirketin Balmumcu'daki genel merkez binasının önünde tören düzenlendi.

Bir süredir tedavi gördüğü Acıbadem Maslak Hastanesi'nde çoklu organ yetmezliği nedeniyle önceki gün hayatını kaybeden Tara, son yolculuğuna uğurlandı. Tara için şirketin Balmucu'daki genel merkez binasının önünde tören gerçekleştirildi.

Şirket yetkilileri ve çalışanları, Enka Spor Kulübü'nün sporcuları, Enka Okulları öğrencileri ve aile dostlarının katıldığı törende taziyeleri Tara'nın oğlu Sinan Tara, torunları Mehmet Tara ve Ömer Tara, damadı Ziad Naamani kabul etti. Cenaze törenine Tara'nın ailesi, eski başbakanlardan Mesut Yılmaz, iş dünyasının önemli isimleri katıldı. Eski başbakan mesut Yılmaz, "Bir çınar devrildi. Türk ekonomisinini hatta Türk dış politikasının çok önemli bir ismini kaybettik. Mekanı cennet olsun. Hepimizin başı sağolsun" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı cenaze töreni öncesinde Tara ailesi taziyeleri kabul etti. Tara için gerçekleştirilen saygı duruşu ile başlayan törende, alanda bulunanlardan helallik istendi.

Törende konuşan Enka İstanbul Okullari 9. sınıf öğrencisi Aybike Köse, Tara'nın ülkesine aşık bir insan olduğunu belirterek, onun, eğitime gönül vermiş gerçek bir vatansever olduğunu söyledi.

Şarık Tara'yı asla unutmayacaklarını dile getiren Köse, Tara'nın öğrencilere verdiği hayata dair öğütlerinden bazılarını paylaştı.

Köse, "Bize öğretttiğin değerleri sonsuzluğa taşıyacağımıza Enka öğrencileri olarak söz veriyoruz." dedi.

Aybike Köse'nin konuşması sonrası Tara'nın Türk bayrağına sarılı tabutu omuzlarda taşınarak cenaze aracına götürüldü. Holdingin genel merkez binasına dev boyutlarda Türk bayrağı, Tara'nın posteri ve üzerinde Tara'nın gençlere öğütlerini yer aldığı pankartların asıldığı görüldü.

Tara'nın cenazesi, öğlen Bebek Hümayun-u Abad Camisi'nde kılınacak namazın ve düzenlenecek törenin ardından Ulus Mezarlığı'na defnedilecek.

ERDOĞAN'DAN MESAJ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden ENKA Holding Fahri Başkanı Şarık Tara'nın ailesine taziyede bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ENKA Holding Fahri Başkanı Şarık Tara’nın vefatı dolayısıyla ailesine bir telgraf göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.