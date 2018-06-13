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Dünya Kupası'nın başlamasına sayılı saatler kala, İspanya Milli Takımı'nda büyük bir kriz yaşanıyor...

Real Madrid, dün İspanya Milli Takımı Julen Lopetegui'yle anlaşmaya vardığını açıklamıştı.

Bu gelişmenin ardından İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales'in, gece saatlerinde İspanyol teknik adamın görevine son vermeye karar verdiği ancak daha sonra bu kararını gözden geçirmesi için ikna edildiği öğrenildi.

Lopetegui'nin görevine devam edip etmeyeceği henüz belirsizliğini korurken, İspanyol teknik adam 12:30'da Rusya'nın Krasnodar kentinde basın toplantısı düzenleyecek.