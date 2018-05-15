ABD'nin Kudüs'te elçilik açma kararı sonrası yaşananlara Türkiye'den çok sert tepkiler geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım, CHP lideri Kılıçdaroğlu başta olmak üzere birçok siyasi kınama mesajları verdi. İstiklal Caddesi'nde Filistin'e destek yürüyüşü gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18 Mayıs Cuma Günü Yenikapı'da miting düzenleyecek.

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Bakanlar Kurulu sonrası yaptığı açıklamada, "Filistinlilerle dayanışma içerisinde olmak, şehitleri saygıyla anmak maksadıyla 3 gün süreyle yas ilan edilmesine karar verilmiştir." sözleriyle yas ilan edildiğini duyurdu.

TAKSİM'DE BAYRAKLAR YARIYA İNDİRİLDİ

ABD’nin skandal bir kararla büyükelçiliğini Tel Aviv’den Kudüs’e taşınmasını ve İsrail güçlerince Gazze’deki protestolarda 55 kişinin öldürülmesi nedeniyle dün 3 gün yas ilan edilmişti. Taksim olmak üzere birçok kamu kurum ve kuruluşlarındaki bayraklar yarıya indirildi.

İHA'nın haberine göre; ABD’nin İsrail Büyükelçiliğini Tel Aviv’den Kudüs’e taşıması ve İsrail güçlerince Gazze’de protestocu kalabalığa ateş açılmasına tepkiler sürüyor. Gazze Şeridi'nde 59 kişinin şehit olduğu, yaklaşık 2 bin kişinin yaralandığı olaylar sonrasında Türkiye 3 gün ulusal yas ilan etmişti. Ulusal yas ilanından sonra Taksim Meydanında bulunan bayraklar yarıya indirildi. Birçok kamu kurum ve kuruluşlarında da bayraklar yarıya indirildi.

BOZDAĞ: 3 GÜN MİLLİ YAS İLAN EDİLDİ

Hükümet Sözcüsü ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Bakanlar Kurulu'nun ardından yaptığı açıklamada, "Kudüs'te yaşanan saldırılar ve bu saldırılar sonrası meydana gelen katliam nedeniyle Filistinlilerle dayanışma içerisinde olmak, şehitleri saygıyla anmak maksadıyla 3 gün süreyle yas ilan edilmesine karar verilmiştir. Ayrıca Türkiye, İslam İşbirliği Zirve Dönem Başkanı sıfatıyla İslam İşbirliği Teşkilatını cuma günü olağanüstü toplantıya çağırma kararı almıştır.

Tel Aviv ve Washington büyükelçilerimizi istişare maksadıyla Ankara'ya çağırmıştır. Yarın TBMM'de Kudüs hakkında özel gündemle bir oturum yapılacak ve konu ele alınacak. Hükümetimiz de bu konuyla ilgili TBMM'ye bilgi sunacaktır. Ayrıca Dışişleri Bakanlığımızın yapacağı girişimle Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Türkiye tarafından toplantıya çağırılacaktır. Bu somut adımları atma ve uygulama kararını hükümetimiz vermiştir." ifadelerini kullandı.

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