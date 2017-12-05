SON DAKİKA! İsrail, Şam'a hava saldırısı düzenledi!

Suriye devlet televizyonunun aktardığı bilgiye göre İsrail, Suriye'nin başkenti Şam yakınlarına bulanan askeri tesislere hava saldırısı düzenledi. Alınan bilgiye göre üç İsrail füzesi Suriye hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirdi.

Reuters'a konuşan görgü tanığı, Şam'ın batısında 3 büyük patlama gerçekleştiğini söyledi. Diğer bir görgü tanığı ise bölgeden dumanların yükseldiğini aktardı.

İsrailli askeri yetkililer olaya ilişkin herhangi bir açıklama yapmadılar.

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