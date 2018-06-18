Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2018 yılı Mart döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 432 bin kişi azalarak 3 milyon 210 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 1,6 puanlık azalış ile %10,1 seviyesinde gerçekleşti.
Aynı dönemde; tarım dışı işsizlik oranı 1,8 puanlık azalış ile %11,9 olarak tahmin edildi. Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 3,7 puanlık azalış ile %17,7 olurken,15-64 yaş grubunda bu oran 1,7 puanlık azalış ile %10,3 olarak gerçekleşti.
İSTİHDAM ORANI YÜZDE 47.1
İstihdam edilenlerin sayısı 2018 yılı Mart döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyon 10 bin kişi artarak 28 milyon 499 bin kişi, istihdam oranı ise 1 puanlık artış ile %47,1 oldu.
Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 27 bin kişi azalırken, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 1 milyon 38 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin %17,7’si tarım, %19,7’si sanayi, %7,3’ü inşaat, %55,3’ü ise hizmetler sektöründe yer aldı.
Önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 0,8 puan azalırken, sanayi sektörünün payı 0,3 puan, hizmet sektörünün payı 0,5 puan arttı. İnşaat sektörünün payı ise değişim göstermedi.
İşgücü 2018 yılı Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 578 bin kişi artarak 31 milyon 709 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,2 puan artarak %52,4 olarak gerçekleşti. Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre; erkeklerde işgücüne katılma oranı 0,1 puanlık azalışla %71,8, kadınlarda ise 0,5 puanlık artışla %33,4 olarak gerçekleşti.
Mart 2018 döneminde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,7 puan azalarak %32,4 olarak gerçekleşti. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,1 puan azalarak %21,9 oldu.
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