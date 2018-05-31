İBB Başkanı Mevlüt Uysal, Uber sürücülerinin belediyelerin turizm firmalarına verdiği belgeyi kullanmamaları gerektiğini vurguladı.
Hükümetin Uber ile ilgili karar aldığını dile getiren Uysal, şöyle konuştu:
Başka belgelerle Uber işine girilmesin. Yani A-1, D-2 belgesiyle Uber işletmeciliği yapılmasın. Bugünkü Ulaşım Koordinasyon Merkezi'ndeki toplantıda hükümetimizin aldığı karar çerçevesinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak verdiğimiz 'Turizm İşletme Belgesi' ile herhangi bir iş yapılmaması yönünde bir karar alınabilir.
Eğer, bu belge ile başka bir iş yapıldığı tespit edilirse iki yıl süreyle belgenin iptal edilmesi şeklinde bir kararımız çıkacak diye düşünüyorum. Bu çıkarsa yine sizlerle görüşürüz. Belediyenin verdiği Turizm İşletme Belgesini kullananların, o belgeleri iptal edilecek ve dolayısıyla bu alanda iş yapamayacaklar. Bizim turizm belgesini alıp da Uber işletmeciliği yapan birisi tespit edilirse turizm belgeleri iptal edilecek.
Uysal, "Verdiğiniz Turizm İşleme Belgesiyle Ubercilik yapan var mı?" şeklindeki bir soruya şu cevabı verdi:
Taksicilerin konforlu bir hizmet sunma adına neye ihtiyaçları varsa destek vermeye hazır olduklarının altını çizen Uysal, sözlerini şöyle tamamladı:
Bugün itibarıyla yapabildiğimiz, bizim verdiğimiz belgelerle Uber işletmeciliği yapılmasının önüne geçmektir. Onun dışında elimizden bir şey gelmez. Turizm belgesiyle sarı taksicilik veya servisçilik yapılabiliyor mu? Turizm belgesiyle adam taksicilik yapamaz.
Turizm belgesi alan kişi veya firma, bu belge ile İstanbul'a gelen kendi müşterisi olan turistleri ancak bir yerden bir yere götürebilir veya İstanbul'da gezdirebilir. Verdiğimiz belgenin amacının dışında kullanılmasını istemiyoruz. Bizim verdiğimiz belgenin başka bir amaçla kullanılmasının önüne geçmeye çalışıyoruz. Bunu da birebir trafik denetleyecek. Taksicilerimiz kendilerini yenilerlerse yanlarında olacağız."
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