İstanbul'da bir ihbarı değerlendiren Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Şişli'de bulunan lüks bir plazaya operasyon düzenledi. Habertürk Haber Merkezi'nin haberine göre, FETÖ masasının yürüttüğü operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

YEŞİLİN SAĞ KOLU

"Yeşil" kod adlı Mahmut Yıldırım'ın sağ kolu olarak bilinen ve adını mahkeme kararıyla Bedirhan Esenlik olarak değiştiren Zakir Selvi ile adamlarının ifadeleri alınmak üzere Vatan Caddesi'ndeki emniyet müdürlüğüne götürüldüğü belirtildi.

BİR ÇOK OLAYA İSMİ KARIŞTI

İzmir'de Konak Belediye Başkanı CHP'li Hakan Tartan ile eşi Aynur Tartan'ı tehdit eden çete üyelerini teknik takibi takılmış düzenlenen operasyonda adamları yakalanan Bedirhan Esenlik kaçmıştı.

İş adamı Cefi Kamhi, Bedirhan Esenlik'ten borç para almış ve Kamhi, yüzde 50'sine sahip olduğu Yeniköy'deki villasını, aldığı borca karşılık Esenlik adına ipotek ettirmişti. 7 milyon TL değerindeki villanın geri kalan yüzde 50'sinin sahibi olduğunu iddia eden Yasemin Kamhi ise hem kocasını hem de kocasını dolandırmaktan Esenlik'e "ipoteğin kaldırılması" davası açmıştı.

"Matkap" adı verilen operasyon kapsamında "Orhan Aykut'un liderliğinde kendilerine "derin devlet" süsü verip haraç topladıkları ve ihalelere girdikleri öne sürülen 13 kişi gözaltına alınmıştı. Aralarında Zakir Selvi olarak bilinen Bedir Esenlik önce serbest bırakılmış ardından da tekrar yakalanmıştı. Operasyon sonucunda Bedirhan Esenlik dahil 10 sanık çeşitli hapis cezalarına çarptırılırken, 2 sanık da beraat etmişti.

Bedirhan Esenlik, Bursa Emniyet Müdürü Reşat Altay, Bursa Büyükşehir Belediye ve Bursaspor Kulüp Başkanı Erdoğan Bilenser'e yönelik saldırının azmettiricisi olduğu iddiasıyla da gözaltına alınmıştı.