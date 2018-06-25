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İstanbul'da ilçe ilçe seçim sonuçları

25.06.2018 - 08:19 | Güncelleme: AA

24 Haziran seçimlerinde 59.354.840 milyon seçmen sandık başına gitti. İstanbul'da ise resmi olmayan seçim sonuçlarına göre 9.303.780 seçmen oy kullandı. İşte ilçe ilçe seçim sonuçları ve oy oranları

  • 1 Son dakika! İstanbul'da seçim sonuçları belli oldu! İşte ilçe ilçe oy oranları
    1 | 39

    CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ

    Erdoğan: 27,12

    İnce: 60,10

    Demirtaş: 8,25

    Akşener: 3,87

    Karamollaoğlu: 0,33

    Perinçek: 0,34

    MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ:

    AK Parti: 22.93

    CHP:40.37

    MHP: 4.71

    HDP: 23.31

    İYİ PARTİ: 7.53

    SP: 0.68

    VP: 0.40

    HÜDA PAR: 0.08

  • 2 Son dakika! İstanbul'da seçim sonuçları belli oldu! İşte ilçe ilçe oy oranları
    2 | 39

    CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ

    Erdoğan: 44.11

    İnce: 45.75

    Demirtaş: 4.59

    Akşener: 3,87

    Karamollaoğlu: 0.85

    Perinçek: 0.21

    MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ:

    AK Parti: 37.51

    CHP: 33.82

    MHP: 4.50

    HDP: 11.52

    İYİ PARTİ: 8.11

    SP: 1.43

    VP: 0.24

    HÜDA PAR: 0.10

  • 3 Son dakika! İstanbul'da seçim sonuçları belli oldu! İşte ilçe ilçe oy oranları
    3 | 39

    CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ

    Erdoğan: 55.88

    İnce: 34.50

    Demirtaş: 2.4Akşener: 5.66

    Karamollaoğlu: 1.26

    Perinçek: 0.22

    MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ:

    AK Parti: 48.03

    CHP: 25.47

    MHP: 8.79 

    HDP: 6.04

    İYİ PARTİ: 9.35

    SP: 1.99

    VP: 0.23

    HÜDA PAR: 0.09

  • 4 Son dakika! İstanbul'da seçim sonuçları belli oldu! İşte ilçe ilçe oy oranları
    4 | 39

    CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ

    Erdoğan: 53.76

    İnce: 33.03

    Demirtaş: 6.90

    Akşener: 4.67

    Karamollaoğlu: 1.41

    Perinçek: 0.23

    MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ:

    AK Parti: 47.81

    CHP: 23.45

    MHP: 6.45

    HDP: 11.39

    İYİ PARTİ: 8.29

    SP: 2.17

    VP: 0.25

    HÜDA PAR: 0.19

  • 5 Son dakika! İstanbul'da seçim sonuçları belli oldu! İşte ilçe ilçe oy oranları
    5 | 39

    CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ

    Erdoğan: 61.51

    İnce: 24.06

    Demirtaş: 10.32

    Akşener: 2.96

    Karamollaoğlu: 1.03

    Perinçek: 0.12

    MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ:

    AK Parti: 53.56

    CHP: 16.48

    MHP: 7.91

    HDP: 15.60

    İYİ PARTİ: 4.30

    SP: 1.52

    VP: 0.13

    HÜDA PAR: 0.50

  • 6 Son dakika! İstanbul'da seçim sonuçları belli oldu! İşte ilçe ilçe oy oranları
    6 | 39

    CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ

    Erdoğan: 55.75

    İnce: 34.39

    Demirtaş: 2.73 

    Akşener: 5.97

    Karamollaoğlu: 0.95

    Perinçek: 0.21

    MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ:

    AK Parti: 48.05

    CHP: 25.31

    MHP: 8.94

    HDP: 4.86

    İYİ PARTİ: 10.90

    SP: 1.60

    VP: 0.21

    HÜDA PAR: 0.12

  • 7 Son dakika! İstanbul'da seçim sonuçları belli oldu! İşte ilçe ilçe oy oranları
    7 | 39

    CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ

    Erdoğan: 29.98

    İnce: 59.87

    Akşener: 3.84

    Demirtaş: 5.54

    Karamollaoğlu: 0.51

    Perinçek: 0.26

    MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ:

    AK Parti: 25.31

    MHP: 5.29

    CHP: 41.76

    SP: 0.91

    İYİ PARTİ: 8.12

    HDP: 18.23

    VP: 0.29

     

    HÜDA PAR: 0.10

  • 8 Son dakika! İstanbul'da seçim sonuçları belli oldu! İşte ilçe ilçe oy oranları
    8 | 39

    CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ

    Erdoğan: 52.99

    İnce: 33.50

    Akşener: 8.88

    Demirtaş: 3.48

    Karamollaoğlu: 0.90

    Perinçek: 0.25

    MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ:

    AK Parti: 45.12

    MHP: 10.906

    CHP: 31.762

    SP: 1.73

    İYİ PARTİ: 6.24

    HDP: 16.67

    VP: 0.24

    HÜDA PAR: 0.15

  • 9 Son dakika! İstanbul'da seçim sonuçları belli oldu! İşte ilçe ilçe oy oranları
    9 | 39

    CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ

    Erdoğan: 56.26

    İnce: 31.95

    Akşener: 5.49

    Demirtaş: 5.09

    Karamollaoğlu: 1.06

    Perinçek: 0.16

    MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ:

    AK Parti: 48.08

    MHP: 8.83

    CHP: 22.78

    SP: 1.78

    İYİ PARTİ: 8.44

    HDP: 9.78

    VP: 0.17

    HÜDA PAR: 0.15

  • 10 Son dakika! İstanbul'da seçim sonuçları belli oldu! İşte ilçe ilçe oy oranları
    10 | 39

    CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ

    Erdoğan: 61.33

    İnce: 21.40

    Akşener: 4.03

    Demirtaş: 12.00

    Karamollaoğlu: 1.11

    Perinçek: 0.12

    MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ:

    AK Parti: 51.75

    MHP: 10.18

    CHP: 14.81

    SP: 1.62

    İYİ PARTİ: 6.04

    HDP: 15.20

    VP: 0.15

    HÜDA PAR: 0.25

  • 11 Son dakika! İstanbul'da seçim sonuçları belli oldu! İşte ilçe ilçe oy oranları
    11 | 39

    CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ

    Erdoğan: 42.65

    İnce: 45.03

    Akşener: 4.60

    Demirtaş: 6.95

    Karamollaoğlu: 0.60

    Perinçek: 0.17

    MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ:

    AK Parti: 35.80

    MHP: 7.75

    CHP: 33.43

    SP: 1.07

    İYİ PARTİ: 8.40

    HDP: 13.12

    VP: 0.24

    HÜDA PAR: 0.18

  • 12 Son dakika! İstanbul'da seçim sonuçları belli oldu! İşte ilçe ilçe oy oranları
    12 | 39

    CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ

    Erdoğan: 23.89

    İnce: 66.63

    Akşener: 5.66

    Demirtaş: 2.92

    Karamollaoğlu: 0.60

    Perinçek: 0.30

    MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ:

    AK Parti: 20.17

    MHP: 4.47

    CHP: 48.04

    SP: 1.19

    İYİ PARTİ: 11.88

    HDP: 13.87

    VP: 0.32

    HÜDA PAR: 0.06

  • 13 Son dakika! İstanbul'da seçim sonuçları belli oldu! İşte ilçe ilçe oy oranları
    13 | 39

    CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ

    Erdoğan: 52.70

    İnce: 29.09

    Akşener: 5.51

    Demirtaş: 11.65

    Karamollaoğlu: 0.90

    Perinçek: 0.15

    MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ:

    AK Parti: 44.48

    MHP: 8.96

    CHP: 20.32

    SP: 1.44

    İYİ PARTİ: 8.88

    HDP: 15.21

    VP: 0.15

    HÜDA PAR: 0.55

  • 14 Son dakika! İstanbul'da seçim sonuçları belli oldu! İşte ilçe ilçe oy oranları
    14 | 39

    CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ

    Erdoğan: 52.70

    İnce: 29.09

    Akşener: 5.51

    Demirtaş: 11.65

    Karamollaoğlu: 0.90

    Perinçek: 0.15

    MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ:

    AK Parti: 44.23

    MHP: 8.39

    CHP: 23.83

    SP: 1.56

    İYİ PARTİ: 13.36

    HDP: 13.36

    VP: 0.19

    HÜDA PAR: 0.20

  • 15 Son dakika! İstanbul'da seçim sonuçları belli oldu! İşte ilçe ilçe oy oranları
    15 | 39

    CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ

    Erdoğan: 59.07

    İnce: 27.70

    Akşener: 4.67

    Demirtaş: 7.35

    Karamollaoğlu: 1.03

    Perinçek: 0.17

    MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ:

    AK Parti: 51.56

    MHP: 8.30

    CHP: 20.07

    SP: 1.64

    İYİ PARTİ: 8.01

    HDP: 10.09

    VP: 0.17

    HÜDA PAR: 0.17

  • 16 Son dakika! İstanbul'da seçim sonuçları belli oldu! İşte ilçe ilçe oy oranları
    16 | 39

    CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ

    Erdoğan: 20.29

    İnce: 72.09

    Akşener: 4.34

    Demirtaş: 2.47

    Karamollaoğlu: 0.46

    Perinçek: 0.36

    MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ:

    AK Parti: 17.59

    MHP: 3.16

    CHP: 54.40

    SP: 0.94

    İYİ PARTİ: 9.92

    HDP: 13.54

    VP: 0.39

    HÜDA PAR: 0.06

  • 17 Son dakika! İstanbul'da seçim sonuçları belli oldu! İşte ilçe ilçe oy oranları
    17 | 39

    CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ

    Erdoğan: 48.84

    İnce: 40.87

    Akşener: 5.83

    Demirtaş: 2.98

    Karamollaoğlu: 1.23

    Perinçek: 0.25

    MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ:

    AK Parti: 42.28

    MHP: 7.07

    CHP: 29.54

    SP: 2.17

    İYİ PARTİ: 9.90

    HDP: 8.66

    VP: 0.28

    HÜDA PAR: 0.10

  • 18 Son dakika! İstanbul'da seçim sonuçları belli oldu! İşte ilçe ilçe oy oranları
    18 | 39

    CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ

    Erdoğan: 51.70 

    İnce: 36.09

    Akşener: 5.62

    Demirtaş: 5.37

    Karamollaoğlu: 1.04

    Perinçek: 0.18

    MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ:

    AK Parti: 42.41

    MHP: 10.34

    CHP: 25.31

    SP: 1.65

    İYİ PARTİ: 8.96

    HDP: 10.97

    VP: 0.19

    HÜDA PAR: 0.16

  • 19 Son dakika! İstanbul'da seçim sonuçları belli oldu! İşte ilçe ilçe oy oranları
    19 | 39

    CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ

    Erdoğan: 55.86

    İnce: 32.26

    Akşener: 4.73

    Demirtaş: 5.74

    Karamollaoğlu: 1.24

    Perinçek: 0.16

    MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ:

    AK Parti: 46.49

    MHP: 10.40

    CHP: 23.05

    SP: 1.96

    İYİ PARTİ: 7.90

    HDP: 9.84

    VP: 0.19

    HÜDA PAR: 0.18

  • 20 Son dakika! İstanbul'da seçim sonuçları belli oldu! İşte ilçe ilçe oy oranları
    20 | 39

    CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ

    Erdoğan: 55.86

    İnce: 39.29

    Akşener: 4.66

    Demirtaş: 4.02

    Karamollaoğlu: 1.05

    Perinçek: 0.17

    MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ:

    AK Parti: 43.45

    MHP: 8.22

    CHP: 28.29

    SP: 1.72

    İYİ PARTİ: 8.16

    HDP: 9.69

    VP: 0.18

    HÜDA PAR: 0.29

  • 21 Son dakika! İstanbul'da seçim sonuçları belli oldu! İşte ilçe ilçe oy oranları
    21 | 39

    CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ

    Erdoğan: 66.05

    İnce: 15.33

    Akşener: 4.06

    Demirtaş: 13.40

    Karamollaoğlu: 1.04

    Perinçek: 0.13

    MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ:

    AK Parti: 54.42

    MHP: 11.62

    CHP: 10.54

    SP: 1.45

    İYİ PARTİ: 5.75

    HDP: 15.74

    VP: 0.15

    HÜDA PAR: 0.34

  • 22 Son dakika! İstanbul'da seçim sonuçları belli oldu! İşte ilçe ilçe oy oranları
    22 | 39

    CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ

    Erdoğan: 42.83

    İnce: 45.71

    Akşener: 5.63

    Demirtaş: 4.87

    Karamollaoğlu: 0.76

    Perinçek:0.21

    MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ:

    AK Parti: 36.41

    MHP: 7.27

    CHP: 33.62

    SP: 1.38

    İYİ PARTİ: 10.77

    HDP: 10.16

    VP: 0.27

    HÜDA PAR: 0.12

  • 23 Son dakika! İstanbul'da seçim sonuçları belli oldu! İşte ilçe ilçe oy oranları
    23 | 39

    CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ

    Erdoğan: 46.08

    İnce: 38.13

    Akşener: 5.51

    Demirtaş: 9.31

    Karamollaoğlu: 0.80

    Perinçek:0.17

    MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ:

    AK Parti: 38.53

    MHP: 8.83

    CHP: 27.81

    SP: 1.31

    İYİ PARTİ: 9.69

    HDP:13.38

    VP: 0.23

    HÜDA PAR: 0.23

  • 24 Son dakika! İstanbul'da seçim sonuçları belli oldu! İşte ilçe ilçe oy oranları
    24 | 39

    CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ

    Erdoğan: 40.57

    İnce: 45.12

    Akşener: 7.23

    Demirtaş: 6.18

    Karamollaoğlu:0.68

    Perinçek:0.22

    MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ:

    AK Parti: 33.57

    MHP: 8.45

    CHP: 34.80

    SP: 1.23

    İYİ PARTİ: 10.80

    HDP:10.71

    VP:0.31

    HÜDA PAR: 0.13

  • 25 Son dakika! İstanbul'da seçim sonuçları belli oldu! İşte ilçe ilçe oy oranları
    25 | 39

    CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ

    Erdoğan: 51.55

    İnce: 31.88

    Akşener: 3.20

    Demirtaş: 12.47

    Karamollaoğlu: 0.79

    Perinçek: 0.11

    MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ:

    AK Parti: 43.14

    MHP: 8.57

    CHP: 23.17

    SP: 1.20

    İYİ PARTİ: 4.74

    HDP:18.84

    VP:0.11

    HÜDA PAR: 0.23

  • 26 Son dakika! İstanbul'da seçim sonuçları belli oldu! İşte ilçe ilçe oy oranları
    26 | 39

    CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ

    Erdoğan: 52.99

    İnce: 33.50

    Akşener: 8.88

    Demirtaş: 3.48

    Karamollaoğlu: 0.90

    Perinçek: 0.25

    MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ:

    AK Parti:44.52

    MHP:10.07

    CHP: 24.35

    SP: 1.51

    İYİ PARTİ: 12.81

    HDP:6.21

    VP:0.32

    HÜDA PAR: 0.20

  • 27 Son dakika! İstanbul'da seçim sonuçları belli oldu! İşte ilçe ilçe oy oranları
    27 | 39

    CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ

    Erdoğan: 52.99

    İnce: 33.50

    Akşener: 8.88

    Demirtaş: 3.48

    Karamollaoğlu: 0.90

    Perinçek: 0.25

    MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ:

    AK Parti: 37.97

    MHP: 6.23

    CHP: 35.24

    SP: 0.98

    İYİ PARTİ: 15.40

    HDP: 3.86

    VP: 0.18

    HÜDA PAR: 0.14

  • 28 Son dakika! İstanbul'da seçim sonuçları belli oldu! İşte ilçe ilçe oy oranları
    28 | 39

    CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ

    Erdoğan: 45.47

    İnce: 43.78

    Akşener: 5.60

    Demirtaş: 4.43

    Karamollaoğlu: 0.54

    Perinçek: 0.18

    MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ:

    AK Parti: 38.50

    MHP: 7.87

    CHP: 33.14

    SP: 0.96

    İYİ PARTİ: 10.25

    HDP: 8.95

    VP: 0.23

    HÜDA PAR: 0.10

  • 29 Son dakika! İstanbul'da seçim sonuçları belli oldu! İşte ilçe ilçe oy oranları
    29 | 39

    CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ

    Erdoğan: 58.46

    İnce: 30.30

    Akşener: 5.23

    Demirtaş: 4.66

    Karamollaoğlu: 1.17

    Perinçek: 0.17

    MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ:

    AK Parti: 48.41

    MHP:11.07

    CHP: 22.30

    SP: 1.78

    İYİ PARTİ: 7.97

    HDP: 8.09

    VP: 0.16

    HÜDA PAR:0.21

  • 30 Son dakika! İstanbul'da seçim sonuçları belli oldu! İşte ilçe ilçe oy oranları
    30 | 39

    CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ

    Erdoğan: 68.74

    İnce: 11.64

    Akşener: 2.81

    Demirtaş: 15.44

    Karamollaoğlu: 1.27

    Perinçek:0.10

    MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ:

    AK Parti: 57.21

    MHP: 11.18

    CHP: 7.62

    SP: 1.82

    İYİ PARTİ: 3.54

    HDP: 18.02

    VP: 0.37

    HÜDA PAR: 0.25

  • 31 Son dakika! İstanbul'da seçim sonuçları belli oldu! İşte ilçe ilçe oy oranları
    31 | 39

    CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ

    Erdoğan: 18.41

    İnce: 74.13

    Akşener: 4.28

    Demirtaş: 2.33

    Karamollaoğlu: 0.46

    Perinçek: 0.38

    MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ:

    AK Parti: 15.66

    MHP: 3.24

    CHP: 53.39

    SP: 0.82

    İYİ PARTİ: 9.97

    HDP: 16.49

    VP: 0.37

    HÜDA PAR: 0.04

  • 32 Son dakika! İstanbul'da seçim sonuçları belli oldu! İşte ilçe ilçe oy oranları
    32 | 39

    CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ

    Erdoğan: 47.59

    İnce: 31.27

    Akşener: 3.59

    Demirtaş:16.85

    Karamollaoğlu: 0.57

    Perinçek:0.13

    MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ:

    AK Parti: 39.45

    MHP: 8.55

    CHP: 22.69

    SP: 0.96

    İYİ PARTİ: 5.95

    HDP: 21.96

    VP: 0.20

    HÜDA PAR: 0.23

  • 33 Son dakika! İstanbul'da seçim sonuçları belli oldu! İşte ilçe ilçe oy oranları
    33 | 39

    CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ

    Erdoğan: 54.67

    İnce: 28.76

    Akşener: 4.81

    Demirtaş:10.02

    Karamollaoğlu: 1.60

    Perinçek: 0.14

    MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ:

    AK Parti: 47.32

    MHP:7.53

    CHP: 19.99

    SP: 2.39

    İYİ PARTİ: 7.55

    HDP: 14.43

    VP: 0.23

    HÜDA PAR:0.55

  • 34 Son dakika! İstanbul'da seçim sonuçları belli oldu! İşte ilçe ilçe oy oranları
    34 | 39

    CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ

    Erdoğan: 43.13

    İnce: 48.44

    Akşener: 4.67

    Demirtaş: 2.78

    Karamollaoğlu: 0.77

    Perinçek: 0.22

    MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ:

    AK Parti: 38.19

    MHP: 7.70

    CHP: 35.30

    SP: 1.32

    İYİ PARTİ: 8.63

    HDP: 10.32

    VP: 0.31

    HÜDA PAR: 0.12

  • 35 Son dakika! İstanbul'da seçim sonuçları belli oldu! İşte ilçe ilçe oy oranları
    35 | 39

    CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ

    Erdoğan: 45.10

    İnce: 44.04

    Akşener: 5.09

    Demirtaş: 4.62

    Karamollaoğlu: 0.94

    Perinçek: 0.20

    MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ:

    AK Parti: 38.19

    MHP: 7.81

    CHP: 32.30

    SP: 1.53

    İYİ PARTİ: 8.75

    HDP: 11.02

    VP: 0.23

     

    HÜDA PAR: 0.18

  • 36 Son dakika! İstanbul'da seçim sonuçları belli oldu! İşte ilçe ilçe oy oranları
    36 | 39

    CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ

    Erdoğan: 66.87

    İnce: 18.90

    Akşener: 4.05

    Demirtaş: 8.96

    Karamollaoğlu: 1.10 

    Perinçek: 0.12

    MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ:

    AK Parti: 56.70

    MHP: 10.80

    CHP: 12.79

    SP: 1.63

    İYİ PARTİ: 6.00

    HDP: 11.66

    VP: 0.13

    HÜDA PAR: 0.29

  • 37 Son dakika! İstanbul'da seçim sonuçları belli oldu! İşte ilçe ilçe oy oranları
    37 | 39

    CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ

    Erdoğan: 55.63

    İnce: 30.29

    Akşener: 4.97

    Demirtaş: 7.90

    Karamollaoğlu: 1.06

    Perinçek: 0.16

    MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ:

    AK Parti: 47.69

    MHP: 8.71

    CHP: 21.63

    SP: 1.67

    İYİ PARTİ: 8.17

    HDP: 11.71

    VP: 0.18

    HÜDA PAR: 0.23

  • 38 Son dakika! İstanbul'da seçim sonuçları belli oldu! İşte ilçe ilçe oy oranları
    38 | 39

    CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ

    Erdoğan: 53.80

    İnce: 34.66

    Akşener: 5.00

    Demirtaş: 5.49

    Karamollaoğlu: 0.89

    Perinçek: 0.14

    MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ:

    AK Parti: 44.74

    MHP: 9.81

    CHP: 25.17

    SP: 1.59

    İYİ PARTİ: 7.82

    HDP: 10.44

    VP: 0.28 

    HÜDA PAR: 0.16

  • 39 Son dakika! İstanbul'da seçim sonuçları belli oldu! İşte ilçe ilçe oy oranları
    39 | 39

    CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ

    Erdoğan: 40.34

    İnce: 50.52

    Akşener: 4.68

    Demirtaş: 3.53

    Karamollaoğlu: 0.71

    Perinçek: 0.23

    MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ:

    AK Parti: 34.36

    MHP: 6.87

    CHP: 37.66

    SP: 1.23

    İYİ PARTİ: 9.23

    HDP: 10.29

    VP: 0.25

    HÜDA PAR: 0.11

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