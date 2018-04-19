İstanbul'da DEAŞ'a yönelik 6 ilçede 7 adrese operasyon düzenlendi. MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu) raporu ve banka hesap hareketleri incelemesinde DEAŞ'a para transferi yapan 7 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ'ın finans hareketlerine yönelik teknik bir çalışma yaptı.

MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu) raporu ve banka hesap dökümlerini inceleyen terör polisi, Suriye ve Irak'taki çatışma bölgeleriyle ilişkili olan kişilerin para gönderim ve alım işlemi yaptıkları belirledi.

Sosyal medya platformlarında Selefi-Tekfirci çizgide terör örgütü propogandası yaptıkları da belirlenen 7 DEAŞ'lı terörist tespit edildi.

6 İLÇEDE DEAŞ OPERASYONU

Habertürk Haber Merkezi'nden Nihat Uludağ'ın haberine göre; İstanbul'un 6 ilçesinde 7 adrese düzenlenen operasyonda DEAŞ'a para gönderip alan, sosyal medya hesaplarında DEAŞ propogandası yapan 7 kişi gözaltına alındı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyaller, örgütsel dokaman ve 300 adet fişek ele geçirildi.

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