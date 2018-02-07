İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri, bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon düzenledi. Kent merkezi, Menderes, Torbalı ve Menemen ilçeleri ile İstanbul, Ankara, Siirt, Bitlis, Diyarbakır ve Balıkesir'de belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapıldı. Baskınlarda, haklarında yakalama kararı çıkarılan ve aralarında HDP İzmir eski İl Başkanı Ahmet Cavit Uğur'un da bulunduğu 35 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin, terör örgütünün dönem hedefi olarak belirlediği 'sözde' demokratik özerklik stratejisi 'devrimci halk savaşı' kapsamında, 'gerilla mücadelesi', 'siyasal başkaldırı mücadelesi' ve 'öz yönetim' taktikleriyle uygulamaya çalıştığı ve devleti 'sözde' baskı altına almayı hedefleyen KCK/TY (Kürdistan Demokratik Konfedaralizmi/Türkiye Yürütmesi) içerisinde faaliyetlerde bulundukları öne sürüldü. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme ve örgütsel doküman ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

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