İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, yabancı uyruklu üniversite öğrencilerinin ilkokul önlerinde uyuşturucu sattığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Gazete Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre, Bahçelievler’de bir ilkokul önünde Mısır uyruklu Essameldin H. gözaltına alındı.

Zanlının üzerinde yapılan aramalarda 1.45 gram uyuşturucu ele geçirildi. İstanbul’daki özel bir üniversitede öğrenci olduğu belirlenen Essameldin H.’nin Şişli’deki adresine de operasyon düzenlendi. Operasyonda, Mısır uyruklu Essameldin H.’nin ev arkadaşları olan Nijerya uyruklu Hope Emmanuel Chukwufumanya O. ve Benin uyruklu Maimienoho Banjo O. da gözaltına alındı.

HOPARLÖRE GİZLİ

Üniversiteli torbacıların evlerinde bulunan müzik seti hoparlörü içerisine gizlenmiş 42 poşet içerisinde uyuşturucu bulundu. Evde yapılan aramalarda, 5 bin 80 lira, 14 bin 250 dolar, 1400 sterlin, 3 bin185 Euro ve piyasa değeri 15 bin Euro olan sertifikalı Rolex marka saat ele geçirildi. Üniversite öğrencilerine uyuşturucu sattıkları tespit edilen yabancı uyruklu 3 torbacı tutuklandı.

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