Geçen 2 günde yayımladığımız küresel Ipsos anketi eğer gelecek çarşamba günü yapılsaydı, muhtemelen Türkiye’de bazı yanıtların yüzdesi değişirdi. Zira “Dünyanın en büyük sorunu nedir?” sorusuna “İklim değişikliği” yanıtı verenlerin oranı dünyada yüzde 31, Türkiye’de yüzde 28’di. Bu haliyle bile terör ve yoksulluğun ardından iklim değişikliği 3’üncü sırada ve Türkiye’nin bilindik eğilimlerine göre aslında çok yüksek bir endişe oranı. Ama pazardan salıya başta Marmara ve Ege bölgelerini etkileyecek hava şartları öylesine sert olabilir ki bu endişeyi daha da yükseltebilir.

Son 1 yılda yaşanan ve Habertürk Gazetesi’nin manşetlerle, dosyalarla sürekli dikkat çektiği meteorolojik afetler, insanların iklim değişikliğine ilgisini hızla artırmış. O manşetlerimizde, yeni iklim modellerine göre 2030’ların ortalarına kadar yılda 3-5 kez olağanüstü hava olayları yaşanmasının beklendiğini duyurmuştuk. Marmara ve İstanbul’da geçen yaz 10 gün arayla meydana gelen 2 sel afeti ve Antalya’daki son hortumla şimdiden 1 yıl içinde 3’ünü gördük. 4’üncüsü yaklaşıyor olabilir!

“Yunanistan’daki sellerde 15’ten fazla ölüme yol açan yağışlar Türkiye’yi etkileyecek mi?” sorusuna uzmanların yanıtı, “Hayır, gelene kadar zayıflayacak”! Ancak aynı uzmanlar, daha da kuvvetli ve soğuk bir yağışlı sistemin pazartesi Marmara’ya girmesinin beklendiğini, bunun pazar günü Akdeniz ve Yunanistan üzerinden zayıflayarak gelecek yağışı da içine alıp İstanbul’dan İzmir’e 8 kentte afet riski yaratabileceğini söylüyor. Neden mi?

GÜNDÜZ 6-7 GECE İSE 2-3 DERECE

Habertürk TV Meteoroloji Editörü Hüseyin Öztel, “Bu tarih için, hem siz normalden sıcaksınız hem de kuzeybatıdan yaklaşan hava normalden soğuk” diyor. Şu anki öngörülerle İstanbul, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, İzmir, Muğla ve Antalya’nın ciddi risk altında olacağını, dolu ve hortum tehlikesi bulunduğunu ekliyor Öztel. Hızlı soğumayla birlikte İstanbul’da değilse bile Trakya, İç Ege, İç Anadolu, Karadeniz’in yüksekleri ve Doğu’da kar da bekleniyor.

Herkes “İstanbul’a yılın ilk karı düşecek mi düşmeyecek mi?” gibi romantik sorular soradursun, asıl tehlike bu ihtimali yaratacak derecede soğuk bir havanın aniden Marmara ve sonra Ege’ye giriş yaptığı saatlerde yaşanabilir. Yılın ilk kış soğuğuyla deniz suyu ile toprağın normalden epey sıcak olduğu bir anda, hem de çok hızlı karşılaşacağız ve buna ciddi yağışlı bir hava eşlik edecek... Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul ve civarında sıcaklıkların gündüz 6-7, gece 2-3 dereceye düşeceğini kaydediyor. Uluslararası kurumların tahminlerine göre pazar günü İstanbul’da şiddetli yağış bekleniyor. Pazartesi öğleden sonraysa Marmara’ya kuzeybatıdan giriş yapacak soğuk ve yağışlı sistem, Akdeniz’den gelen yağışlı havayla birleşerek Marmara Denizi civarında yeni merkez oluşturacak, salı gece saatlerine dek başta Marmara ve Ege’de, ardından Türkiye’nin hemen tümünde etkili olacak. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek, bu sisteme denizlerde hızı saatte 110 kilometreye varan bir karayelin eşlik edeceğini belirtiyor. Orta Avrupa’daki yüksek basınç bloku kıtanın doğusundan sert bir soğuk ve yağışlı havanın inmesine yol açıyor. Tek’in değerlendirmelerine göre de Marmara ve Ege’de hortum, dolu tipi yağış riski var, ancak İstanbul’da kar beklenmiyor. İTÜ’den Prof. Orhan Şen ise dün akşam saatlerinde attığı tweet’le uyarıyor: “Afete yol açabilir.”