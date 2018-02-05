Olay, saat 23.00 sıralarında Çınar Mahallesi Bahriye sokakta meydana geldi. 4 katlı binanın yan tarafındaki inşaat alanında, yağışlı havanında etkisiyle büyük bir gürültüyle göçük meydana geldi.

12 dairenin bulunduğu binanın giriş bölümünün tamamen çöktüğünü gören bina sakinleri durumu polis ve itfaiyeye haber verdi.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Binada oturanlar itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi. Tahliye sırasında yaşlı bir kadın gözyaşı döktü. Yaşlı kadını itfaiye ekipleri sakinleştirdi.

Binadan tahliye edilen bir vatandaş, " Baya korku yaşadık. Gürültü üzerine kenardaki plakalar yıkıldı sandık önce. Ama eşim 'bir bak, ne oldu' diyince kapıdan çıkılmıyor, uçmuş her taraf. Apartmanın girişi sürekli faal olan bir yer. Az önce de çöp döküp çıkmıştım ben. 15-20 dakika farkla kurtardık" dedi.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

İNŞAAT ÇALIŞANLARI BİNANIN GİRİŞİNE AHŞAP KÖPRÜ YAPTI

İtfaiye ekipleri binada mahsur kalanları tahliye ederken, inşaat çalışanları da bina girişine ahşap köprü yaptı.

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