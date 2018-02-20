FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, İstanbul merkezli gerçekleştirilen operasyonda, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 170 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilenlerin 104'ünün muvazzaf asker olduğu belirtiliyor.

KRİPTO ASKERLERİN 'ALO' BÜFESİ

Habertürk TV'den Osman Girgin'in aktardığına göre, Üsküdar Kısıklı'daki bir büfeden FETÖ'cü kripto askerlerin arandığı tespit edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kısıklı'daki konutuna çok yakın bir konumda bulunan büfeye, polis baskın düzenledi. İşletmeciler ifadelerinin alınması için emniyete götürüldü.

GÖZALTI KARARI VERİLEN ŞÜPHELİLERİN RÜTBELERİ VE SAYISI

Gözaltı kararı verilen şüphelilerin rütbeleri ve sayısı şöyle; Albay: 4’ü görevde 13, Yarbay: 5’i görevde 9, Binbaşı: 14’ü görevde 33, Yüzbaşı: 16’sı görevde 27, Üsteğmen: 20’si görevde 29, Teğmen: 9’u görevde 13, Astsubay : 38’i görevde 39,

Askeri öğrenci : ihraç edilen askeri öğrenci 7

AA'nın haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca, FETÖ'nün TSK içindeki yapılanmasına yönelik soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında, örgüte mensup olduğu, ankesörlü ve sabit telefon hatları üzerinden "mahrem imamlarla" iletişime geçtiği iddia edilen 170 kişiye yönelik gözaltı, arama ve el koyma kararı alındı.

Bunun üzerine çalışma başlatan emniyet güçleri, İstanbul merkezli 38 ilde operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında muvazzaf, emekli ve ihraç edilen askerlerin de bulunduğu şüphelilerden 22'si yakalandı.

Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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