İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) verilerine göre; İstanbul'da son 3 yılda trafik indeksi değerlerinde yüzde 17 oranında düşüş gözlemlendi. 2015 yılında sabah zirve saatlerde yüzde 35 seviyelerinde olan trafik indeksi, 2018 yılında yüzde 31'e, akşam zirve saatlerde ise yüzde 58'den yüzde 48'e geriledi.





15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçen günlük ortalama araç sayısında, 2017 yılında bir önceki yıla kıyasla yaklaşık yüzde 12'lik azalma olduğu tespit edildi. Ağır tonajlı araçların Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü kullanmasıyla 2017 yılında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçen toplam araç sayısında bir önceki yıla oranla yaklaşık yüzde 12 azalma görüldü.



İBB tarafından araştırmaya göre, trafiğe kayıtlı araç sayısının 4 milyonu aştığı mega kentte, Avrasya Tüneli ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü kullananların sayısının artmasıyla, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü kullananların oranı yüzde 12 azaldı.



DHA'nın aktardığına göre, aynı araştırmaya göre, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü güzergâhlarındaki trafik akışını hızlandı. Akşam saatlerinde D-100 Karayolu´nda yaklaşık yüzde 41, TEM Otoyolu´nda ise yaklaşık yüzde 32 oranında seyahat süreleri kısaldı.



İBB Ulaşım Daire Başkanlığı tarafından 2015-2018 yılları arasındaki trafik yoğunluk değişimleri ve ulaşım projelerinin İstanbul trafiğine etkileri araştırıldı. Kent genelindeki trafik ölçüm sensörleri kullanılarak yapılan çalışmanın sonuçlarına göre, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü güzergâhlarında, Atatürk Havalimanı-D-100 Kozyatağı ve TEM Mahmutbey-TEM Kozyatağı arasındaki trafik verileri ele alındı. Trafiğin akıcı seyrettiği 10.00-15.00 saatleri ile sabah-akşam en yoğun saatler, çift yönlü olarak karşılaştırılarak incelendi.

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