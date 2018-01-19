İstanbul Ümraniye'de bir okulun bahçesinde, servis taşımacılığı yapan iki grup arasında çıkan silahlı kavga sonucu bir kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı olayla ilgili soruşturma tamamlandı.
Habertürk Haber Merkezi'nden Arzu Kaya'nın haberine göre, İstanbul'da Ümraniye Fatih İlkokulu bahçesinde geçen yıl Eylül ayında servis kayıtlarının devam ettiği sırada servis firması sahipleri silah, bıçak ve sopalarla birbirine girdi. İddiaya göre, okulla anlaşmalı olan firma, okulun güvenlik kulübesine, "Fatih İlkokulu servis taşımacılık hizmetleri firmamız tarafından yapılacaktır. Okul aile birliği ile anlaşmalı tek firmadır" yazısını astı.
SERVİSÇİLER KAVGA ETTİ, ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre, hayatını kaybeden Cüneyt Elik ile şüpheliler Eyüp Aygün, Kerem Beyazıt, Ramazan Sarı, Mehmet Aytekin, Serkan Varol ve Sevim Kırık öğrenci servisi işletmeciliği yapıyordu. Olay günü servise öğrenci kaydetmek için stant kuran Cüneyt Elik ile şüpheliler tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Elik elinde bulunan bıçakla şüphelilerden Ramazan Sarı'yı yaraladı. Bunun üzerine bir diğer şüpheli Kerem Beyazıt da elindeki silahla Elik'e ateş etti. Çıkan arbedede Cüneyt Elik'in annesi Selime Elik de hafif şekilde yaralandı. Kavgaya daha sonra Cüneyt Elik'in kardeşi Feyyaz Elik de dahil oldu. Ortalık savaş alanına döndü.
5 ŞÜPHELİYE MÜEBBET, 1 ŞÜPHELİYE 5 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ
Şüphelilerden Eyüp Aygün'ün de silahıyla ateş ettiği olay sırasında, Sevim Kırık beze sarılı vaziyette Selime Elik'in kendisine verdiği silahı çimenlik alana attı. Elik'in ölümüne sebep olan atışın ise hangi şüphelinin silahından ateşlendiği belirlenemedi. Eyüp Aygün, Kerem Beyazıt, Ramazan Sarı, Mehmet Aytekin ve Serkan Varol'un "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması talep edilen iddianamede, Sevim Kırık'ın da "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Şüphelilerin yargılanmasına önümüzdeki günlerde Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nce başlanacak.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.