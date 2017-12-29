1 Ocak'ın Pazartesi gününe gelmesiyle birlikte 3 gün olan yılbaşı tatili bugün itibariyle başladı. Yola çıkan vatandaşların oluşturduğu trafik nedeniyle yoğunluk yüzde 75'i buldu.

İSTANBUL YOL DURUMU

İSTANBUL'DA YOĞUN TRAFİK

Habertürk TV'de İstanbul trafik yoğunluğu hakkında bilgi veren Habertürk Muhabiri Osman Girgin, "Özellikle Zincirlikuyu olmak üzere İstanbul'da yağmurun da yağmasıyla birlikte ve yılbaşı tatilinin denk gelmesi üzerine yoğun bir trafik olduğunu söyleyelim.

Geçtiğimiz yıl 2016'yı 2017'ye bağlayan yılbaşına göre bu yıl yüzde 50 artış var rezervasyonlarda ve dolayısıyla özellikle 3 günlük bir tatil olunca insanların İstanbul'dan tatil amaçlı dışarıya çıktıklarını ifade edelim. Otellerdeki rezervasyon sayısına baktığımızda yüzde 80 civarı bir artış bekleniyordu ve bu rakama yakın bir doluluk bulunuyor. Fakat zaten İstanbul'da hali hazırda özellikle yağışın olduğu vakitlerde Cuma günleri böyle bir trafik yaşanıyor. Dolayısıyla çok da fazla bir etki görünmüyor. Son 2 yıldaki bayram trafiği izlenimlerimizden baktığımız zaman, bu tip uzun tatillerde İstanbullular şehir dışına çıktıkları zaman sabahın erken saatlerini veya geç akşam saatlerini tercih ediyor." dedi.

17.30 itibariyle İstanbul trafiğinde son durum...

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