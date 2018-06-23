15 TEMMUZ darbe girişimi ile FETÖ bağlantısına ilişkin çok önemli bir delile daha ulaşıldı. Cuntacıların komuta merkezi Akıncı Üssü çevresindeki arazilerde bulunan telefonlardan ikisinin sivil imamlar Kemal Batmaz ve Hakan Çiçek’e ait olduğu tespit edildi. Gazete Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre Çiçek’in darbe gecesi telefonuna yüklü Viber yazılımı kanalıyla elebaşı Gülen ile Esat Türkyolu üzerinden haberleştiği ortaya çıktı.
TEK TEK BELİRLENDİ
Batmaz’a ait telefonda Apple ID adresi olarak “kemalbatmaz@icloud.com”un yazılı olduğu, SIM kartın FETÖ ile bağlantısı nedeniyle kapatılan Kaynak Holding bünyesinde faaliyet yürüten Matris Proje İnş. Gayrimenkul Yönetim ve Danışmanlık AŞ adına kayıtlı olduğu belirtildi. Raporda, Çiçek’in Apple kimliği incelendiğinde “suneyes34@gmail.com” adresine kayıtlı olduğu, telefonunun “outgoing” mönüsü incelendiğinde eşinin ve yakınlarının telefonlarının da kayıtlı olduğunun anlaşıldığı belirtildi. Telefonlarda yapılan incelemede, çok çarpıcı bilgilere ulaşıldı. Darbeyi FETÖ adına yöneten mahrem imamlardan kapatılan Anafartalar Koleji sahibi Hakan Çiçek’in darbe gecesi cep telefonunda yüklü Viber yazılımı vasıtasıyla ABD’de bulunan örgüt elebaşı Fethullah Gülen ile Esat Türkyolu üzerinden haberleştiği ortaya çıkarıldı. Çiçek, 15 Temmuz günü saat 20.49’da elebaşı Gülen’in yanında bulunan ve günlük ihtiyaçlarını karşılamakla görevli ‘Eczacı Abdi’ olarak kayıtlı Esat Türkyolu ile “Abim çok acil, teli ver kendine” diyerek Gülen ile anlık görüşmek istediğini aktardı. Bu mesajdan 6 saniye sonra Çiçek, “Ölüm kalım” yazılı ikinci mesaj gönderdi. Çiçek’in, ısrarını sürdürerek, namaz kıldığı değerlendirilen Gülen için “Abi bozun namazı” mesajı gönderdiği görüldü.
Çiçek’in saat 20.58’de Esat Türkyolu’na, “Sen yanında ol” ve “Arama gerekirse” diye iki mesaj yazdığı, bu mesajla Türkyolu’nun Gülen’in yanından ayrılmamasını istediği ifade edildi. Bu yazışmalara karşılık olarak Esat Türkyolu, saat 21.00’de Çiçek’e “Buradayım” mesajını iletti.
Çiçek, 23 Haziran 2016’da da Esat Türkyolu’na, “Öğlen görüşme olur mu?” yazılı bir mesaj gönderiyor. Türkyolu, Çiçek’e “Çıktınız mı abi?” diye soruyor. Çiçek, “Evet” diye yanıtlıyor. Türkyolu’nun daha sonra, “Bu sorunun ikinci adımı yok, siz birkaç gün içinde büyük bir yemin ettiniz mi?” diye sorduğu, Çiçek’in de Gülen’in dediklerini kastederek, “Bitince ara bi merak ettim ne dedi ki böyle düşündürdü” diye karşılık verdiği belirlendi. Bunun üzerine Türkyolu, Çiçek’e Şura Suresi’nin 227. Ayeti’nin, “Ancak iman edip yararlı işler yapanlar Allah’ı çok zikredip anarlar ve zulme maruz kaldıktan sonra haklarını savunanlar müstesna, zalimlerin de nasıl bir inkılap ile devrilecekleri öğrenilir” mealini içeren fotoğraflı mesaj gönderiyor. Fotoğrafın üzerindeki ayet mealine el yazısı ile “Değişik bir inkılapla değişik bir inkılaba uğrayacaklarını öğrenecekler, 23 Haziran 2016” şeklinde ekleme yapıldığı belirtildi. Türkyolu’nun Hakan Çiçek’e, “Fethullah Gülen’in değişik bir inkılapla değişik bir inkılaba uğrayacaklarını öğrenecekler dediğini” söylediği görüldü.
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