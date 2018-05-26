Kılıçdaroğlu seçim bildirgesini açıklıyor:

" CHP hak, hukuk, adalet partisidir. CHP, çok partili yaşamı bu ülkeye getiren partidir. Cumhuriyet Halk Partisi hakça düzen diyenlerin partisidir. CHP birlikte yürüyen, kavgasız yürüyenlerin partisidir. Bugün hepimize tarihi bir görev düşüyor. Türkiye, huzur istiyor, Türkiye tek adam rejimi değil, demokrasi istiyor. Mafya devleti değil, haktan yana devlet istiyor. Emekten, haktan yana olanların hep birlikte tamam diyenler için başlatıyoruz. 5 temel sorunu özmek için hep birlikte mücadele edeceğiz."

"Türkiye'yi bölgesinde lider yapma kararlılığındayız. En sorunlu alanlardan biri ekonomidir. TL'nin nasıl eridiğini hep birlikte gözlemliyoruz. TL, dünyanın en büyük değer kaybeden paralarından biri oldu. Türkiye'yi nasıl lider yapacağız, eriyen TL ile mi yapacağız? Çiftçi hayatından memnun değil, emekli memnun değil, işçi memnun değil, işsiz hiç memnun değil. Varlık için yoksulluk yaşayan bir Türkiye ile karşı karşıyayız. Kendisini yakan işçi,çiftçi, intihar eden sanayici ve esnaf bunlara bakınca işlerin yolunda gitmediğini görüyoruz. Bu düzenden kim memnun değil? Bu düzenden memnun olan tek bir sınıf var, o da rantiyeciler sınıfı. Kendisini yakan ,intihar eden rantiyeci var mı? Bu düzeni değiştirmenin sorumluuğu hepimize düşüyor. Bana düşüyor, Muharrem İnce'ye düşüyor. İşçiye, esnafa düşüyor."

"Eleştirmek kolay, nasıl değiştireceğiz? Şunu toplumun önüne açıkça koyacağız. Ekonomi büyük dönüşüm ve değişime ihtiyaç duyuyor. Bunu değiştirmek zorundayız. 16 yıldır ülkeyi yönetenler bu dönüşümü gerçekleştirebilir mi? Dönüştüremeyeceği açık. Kendi seçim bildirgelerini açıkladılar, dinledim. Onların seçim bildirgeleri ranta dönük, bizim ki üretim ve insana dönük. Siyah ile beyaz kadar fark var. Her yerde bunları anlatacaksınız. Bu dönüşümü nasıl yapacağız? Hangi ulusa, devlete bakarsanız bakın, büyük dönüşümler planlama ile olmuştur. 50 ila 100 yılı bir ülke planlamış ise, hangi ürünlerin üretileceğini planlamış ise o ülke saygın olur. 16 yıldır ülkeyi yönetenler devlet düzenleme teşkilatını kapattılar. İnsani Gelişme Stratejileri Bilgi Politikaları kurumunu kuracağız. Sanayici katma değeri yüksek ürün üretecek. İnsan odaklı bir strateji oluşturunca geleceği sağlıklı bir biçimde planlayacağız."

SEÇİM BİLDİRGESİNİN DETAYLARI

Cumhuriyet Halk Partisi, Ankara JW Marriott Otel'de aday tanıtım toplantısı düzenliyor. Aday tanıtım toplantısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu seçim bildirgesi ve vaatlerini açıklayacak. CHP lideri Kılıçdaroğlu sunumu yapacağı salona, eşi Selvi Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ve eşi Ülkü İnce ile birlikte geldi.

CHP'nin bildirgesinde 5 temel başlık altında sorunlara değiniliyor. 5 başlık, demokrasi, ekonomi, eğitim, toplumsal barış ve dış politika şeklinde sıralanıyor.

Seçim bildirgesi ile ilgili hazırlanan kitapçığın kapağında 'Millet için geliyoruz' ifadesi yer alıyor.

CHP'nin bildirgesinde asgari ücretin 2 bin 200 TL olacağı, 180 bin öğretmenin atamasının gerçekleşmesi, emekliye bayramlarda birer maaş ikramiye verilmesi gibi maddeler ön plana çıkıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçim şarkısı 'Artık tamam' salondakiler dinletildi. Şarkının sözlerinde, 'Artık tamam, millet için geliyoruz' ifadeleri yer alıyor.

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