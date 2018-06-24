Resmi olmayan sonuçlara göre, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul’da Saffet Çebi İlkokulu'nda oyunu kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, oy kullandığı 3275 nolu sandıktan birinci çıktı.

CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Toplam 331 oyun kullanıldığı sandıktan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 188 oy, CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı İnce'ye 103 oy, İYİ Parti'nin Cumhurbaşkanı Adayı Meral Akşener'e 23 oy, HDP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Selahattin Demirtaş'a 9 oy, Saadet Partisi Cumhurbaşkanı Adayı Temel Karamollaoğlu'na 3 oy, Vatan Partisi Cumhurbaşkanı Adayı Doğu Perinçek'e 3 oy çıktı. Sandıktan 2 oy da boş çıktı.

Sandıktan AK Parti 158, MHP 17, CHP 66, İyi Parti 35, HDP 36, Saadet Partisi 8, Vatan Partisi 3, Cumhur İttifakı 2, Millet İttifakı 2, HÜDA PAR 1 oy alırken, 3 oy boş çıktı.

İNCE'NİN SANDIĞINDAN ERDOĞAN ÇIKTI

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce memleketi Yalova'da Saffet Çam Ortaokulu'nda oyunu kullandı. CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin oy kullandığı sandıktan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 167, İnce'ye 144, Meral Akşener'e 23, Selahattin Demirtaş'a 4 ve Doğu Perinçek'e 1 oy çıktı.

AKŞENER OY KULLANDIĞI SANDIKTA 3. SIRADA

İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener oyunu Beylerbeyi Sabancı İlköğretim Okulu'nda kullandı. İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Meral Akşener'in kullandığı sandıktan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 175, Muharrem İnce'ye 115, Akşener'e 32, Doğu Perinçek'e 2, Selahattin Demirtaş'a ise 2 oy çıktı.

PERİNÇEK'İN SANDIĞINDAN İNCE ÇIKTI

Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek oyunu Beşiktaş Gayrettepe Şair Nedim Ortaokulu'nda kullandı. Vatan Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek'in oy kullandığı sandıkta en çok oyu 261'le CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce aldı.



Doğu Perinçek'in oy kullandığı Beşiktaş'taki Şair Nedim Ortaokulu'ndaki 1154 numaralı sandıkta, oy sayımı tamamlandı. Buna göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 29, Muharrem İnce'ye 261, Doğu Perinçek'e 6, Selahattin Demirtaş'a 3 oy çıktı.



Bu sandıkta 5 oy geçersiz sayıldı.