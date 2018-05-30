Türkiye, 24 Haziran'da sandık başına gidiyor. Cumhurbaşkanı ve Milletvekili adaylarının oylanacağı seçimler öncesi İYİ Parti de seçim bildirgesini açıklıyor. Ankara Spor Salonu'nda gerçekleşen aday tanıtım toplantısında Meral Akşener, partisinin seçim bildirgesi ile ilgili sunumunu gerçekleştiriyor.

Meral Akşener'in açıklamaları şöyle:

"Her gün ama her gün kriz çıkaran sorunlu devlet yerini, sorumlu devlete bırakmalıdır. Değerli arkadaşlarım, herkesi birleştiren bir yönetim anlayışı ,le Türkiye yönetilsin istiyoruz. Ülkemizin potansiyelini açığa çıkarmanın bir yolu var diyoruz. Sahip olduğumuz değerlere gvenerek açığı kapatmaktır diyoruz. Bu yeni çağda, yeni teknolojilerle uyum sağlayan devletler ayakta kalacaktır. Yeni dünyada en önemli hassasiyet, ülkelerin bekalarını önceliğine almaktır. İnsanın ne isteiğini, ne hissettiğini hayata geçirebilmek önemlidir."

"Türkiye geleceğin en büyük gücü olmalıdır. Sizlere söz veriyorum, öyle de olacaktır. 21. yüzyılın başlangıç safhası olan içinde bulunduğumuz zamanda hırslarla ülkeyi tehlikeye atan değil, akılcı politikalarla yol alınmalıdır. Egemenliği yeniden millete verecek olan parlamanter sisteme dönüş hedefimizi gerçekleştireceğiz. Cumhuriyet ve demokrasinin tüm uygulamaları T.C Nüfus cüzdanı taşıyan herkese eşit uygulanacaktır. Taşıdığımız kimlik belgelerinin dışında ağa da, paşa da, reis de yoktur. Bizleri yapay şeklinde ayrıştıran her şeyi kötü buluruz. Milletimiz yeni dünyaya hazırlanmak yerine, yönetim boşluğunun sorunları ile boğuşmaktadır. Adalet temelden sarsıldı. Ülkesini adil şekilde yönetemeyenler sadece barbarlık çağından kalmış kimselerdir. Toplumumuz bütünleşme fikrinden koparılmış. Can ve mal güvenliği gibi her insan için elzem olan değerler koparılmıştır."

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