24 Haziran'da gerçekleştirilen 27. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimi'nde kesin olmayan sonuçlara göre MHP'den 31 yeni isim milletvekili oldu.

AA'nın aktardığına göre, MHP'nin yeni isimleri arasında, Mersin'den milletvekili seçilen Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz da yer alıyor.

Eski Gümrük ve Tekel Bakanı Gün Sazak’ın yeğeni Metin Nurullah Sazak ise Eskişehir’den milletvekili oldu.

Eski Milletvekili Cemal Enginyurt, Ordu'dan yeniden seçilerek parlamentoya girdi.

MHP'den, 26. Dönem'in ardından 27. Dönem'de Meclise giren yeni isimler ve seçildikleri iller şöyle:

Adana: Ayşe Sibel Ersoy

Afyonkarahisar: Mehmet Taytak

Aksaray: Ramazan Kaşlı

Ankara: Nevin Taşlıçay

Antalya: Abdurrahman Başkan

Bursa: Mustafa Hidayet Vahapoğlu

Düzce: Ümit Yılmaz

Gaziantep: Ali Muhittin Taşdoğan ve Sermet Atay

Hatay: İbrahim Gül ve Lütfi Kaşıkçı

Iğdır: Yaşar Karadağ

İstanbul: Cemal Çetin ve Feti Yıldız

İzmir: Tamer Osmanağaoğlu ve Hasan Kalyoncu

Kahramanmaraş: Sefer Aycan

Kayseri: Mustafa Baki Ersoy ve İsmail Özdemir

Kırıkkale: Halil Öztürk. Konya: Esin Kara

Kütahya: Ahmet Erbaş

Malatya: Mehmet Celal Fendoğlu

Sakarya: Levent Bülbül

Sivas: Ahmet Özyürek

Şanlıurfa: İbrahim Özyavuz

Tokat: Yücel Bulut

Yozgat: İbrahim Ethem Sadef.

MHP'NİN MİLLETVEKİLLİ SAYISI ARTTI

MHP, 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde kesin olmayan sonuçlara göre, 5 milyon 564 bin 103 seçmenin tercihini aldı, partinin oy oranı ise yüzde 11,1 olarak kaydedildi. MHP, 1 Kasım 2015'te yapılan seçimlere göre milletvekili sayısını 40'dan 49'a yükseltti.

MHP listelerinden 5 kadın milletvekili olarak TBMM'ye girdi.

MHP, milletvekili sayılarını Ankara'da 4'ten 5'e, Gaziantep'te 1'den 2'ye, Hatay'da 1'den 2'ye, Kayseri'de 1'den 2'ye, Konya'da 1'den 2'ye yükseltti. 1 Kasım'da milletvekili çıkaramadığı Düzce, Eskişehir, Iğdır, Kırıkkale, Kütahya, Malatya, Ordu, Şanlıurfa, Sivas, Tokat, Yozgat ve Aksaray'da ise birer milletvekili kazandı.

Partinin Adana'da milletvekili sayısı 3'ten 2'ye, Antalya'da 2'den 1'e, Mersin'de 2'den 1'e, Osmaniye'de 2'den 1'e düştü.

MHP İstanbul, İzmir, Bursa, Afyonkarahisar, Aydın, Erzurum, Kahramanmaraş, Kocaeli, Manisa, Sakarya, Samsun'da milletvekili sayısını korudu.

Adıyaman, Ağrı, Amasya, Ardahan, Artvin, Bilecik, Bartın, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Karabük, Karaman, Kars, Kastamonu, Kilis, Kırklareli, Kırşehir, Mardin, Muş, Nevşehir, Niğde, Rize, Siirt, Sinop, Şırnak, Tekirdağ, Trabzon, Tunceli, Uşak, Van, Yalova, Zonguldak, Balıkesir, Denizli, Isparta ve Muğla'da ise MHP milletvekili çıkaramadı.