24 Haziran'da gerçekleştirilen 27. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimi'nde kesin olmayan sonuçlara göre MHP'den 31 yeni isim milletvekili oldu.
AA'nın aktardığına göre, MHP'nin yeni isimleri arasında, Mersin'den milletvekili seçilen Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz da yer alıyor.
Eski Gümrük ve Tekel Bakanı Gün Sazak’ın yeğeni Metin Nurullah Sazak ise Eskişehir’den milletvekili oldu.
Eski Milletvekili Cemal Enginyurt, Ordu'dan yeniden seçilerek parlamentoya girdi.
MHP'den, 26. Dönem'in ardından 27. Dönem'de Meclise giren yeni isimler ve seçildikleri iller şöyle:
Adana: Ayşe Sibel Ersoy
Afyonkarahisar: Mehmet Taytak
Aksaray: Ramazan Kaşlı
Ankara: Nevin Taşlıçay
Antalya: Abdurrahman Başkan
Bursa: Mustafa Hidayet Vahapoğlu
Düzce: Ümit Yılmaz
Gaziantep: Ali Muhittin Taşdoğan ve Sermet Atay
Hatay: İbrahim Gül ve Lütfi Kaşıkçı
Iğdır: Yaşar Karadağ
İstanbul: Cemal Çetin ve Feti Yıldız
İzmir: Tamer Osmanağaoğlu ve Hasan Kalyoncu
Kahramanmaraş: Sefer Aycan
Kayseri: Mustafa Baki Ersoy ve İsmail Özdemir
Kırıkkale: Halil Öztürk. Konya: Esin Kara
Kütahya: Ahmet Erbaş
Malatya: Mehmet Celal Fendoğlu
Sakarya: Levent Bülbül
Sivas: Ahmet Özyürek
Şanlıurfa: İbrahim Özyavuz
Tokat: Yücel Bulut
Yozgat: İbrahim Ethem Sadef.
MHP'NİN MİLLETVEKİLLİ SAYISI ARTTI
MHP, 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde kesin olmayan sonuçlara göre, 5 milyon 564 bin 103 seçmenin tercihini aldı, partinin oy oranı ise yüzde 11,1 olarak kaydedildi. MHP, 1 Kasım 2015'te yapılan seçimlere göre milletvekili sayısını 40'dan 49'a yükseltti.
MHP listelerinden 5 kadın milletvekili olarak TBMM'ye girdi.
MHP, milletvekili sayılarını Ankara'da 4'ten 5'e, Gaziantep'te 1'den 2'ye, Hatay'da 1'den 2'ye, Kayseri'de 1'den 2'ye, Konya'da 1'den 2'ye yükseltti. 1 Kasım'da milletvekili çıkaramadığı Düzce, Eskişehir, Iğdır, Kırıkkale, Kütahya, Malatya, Ordu, Şanlıurfa, Sivas, Tokat, Yozgat ve Aksaray'da ise birer milletvekili kazandı.
Partinin Adana'da milletvekili sayısı 3'ten 2'ye, Antalya'da 2'den 1'e, Mersin'de 2'den 1'e, Osmaniye'de 2'den 1'e düştü.
MHP İstanbul, İzmir, Bursa, Afyonkarahisar, Aydın, Erzurum, Kahramanmaraş, Kocaeli, Manisa, Sakarya, Samsun'da milletvekili sayısını korudu.
Adıyaman, Ağrı, Amasya, Ardahan, Artvin, Bilecik, Bartın, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Karabük, Karaman, Kars, Kastamonu, Kilis, Kırklareli, Kırşehir, Mardin, Muş, Nevşehir, Niğde, Rize, Siirt, Sinop, Şırnak, Tekirdağ, Trabzon, Tunceli, Uşak, Van, Yalova, Zonguldak, Balıkesir, Denizli, Isparta ve Muğla'da ise MHP milletvekili çıkaramadı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.