27'nci Dönem Milletvekili seçimlerinde oy sayımı devam ediyor. Resmi olmayan rakamlara göre, açılan 11 bin 670 sandıkta yüzde 6,2'si oranı sayılırken, AK Parti yüzde 57,33, MHP yüzde 13,68, Hüda-Par yüzde 0,23, Vatan Partisi yüzde 0,12, HDP yüzde 6,31, CHP yüzde 13,37, Saadet Partisi yüzde 1,18 ve İYİ Parti yüzde 7,2 oranında oy aldı.

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24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için Türkiye sandık başına gitti. Oy verme işlemi tüm yurtta saat 17.00 itibariyle tamamlanarak, oy sayımına geçildi.

Saat 18.45 itibariyle, xx sandık açılırken, oyların yüzde xx'i sayıldı.

Buna göre;

AK Parti yüzde 57,33

MHP yüzde 13,68

Hüda-Par yüzde 0,23

Vatan Partisi yüzde 0,12

HDP yüzde 6,31

CHP yüzde 12,37

Saadet Partisi yüzde 1,18

İYİ Parti yüzde 7,2