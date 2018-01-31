Uydu haritasında, Afrin'de Darmık Dağı'nın güneyinde, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterinin olduğu görülüyor. Savaş uçakları birkaç saat önce o bölgeyi bombalamışlardı.

Söz konusu posterin olduğu bölgelerde mevzilerin de yer aldığı belirtiliyor. Uçakların vurduğu noktanın da o bölge olduğu ve çatışmaların da bölgede yoğunlaştığı dile getiriliyor.

ABD'NİN TEZİNİ ÇÜRÜTEN GÖRÜNTÜ

Bu görüntü, ABD'nin, terör örgütü PYD'nin, PKK ile bağı olmadığı iddiasını da çürütüyor.

YERLİ SİHA İLE İMHA EDİLDİ

Terör örgütü PYD/PKK mensuplarınca, Afrin'de provokasyon amacıyla inşa edilen terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın posteri, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında yerli üretim silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile bombalanarak yerle bir edildi.

Terör örgütü tarafından provokasyon yapmak için 53 metrelik beton yapı üzerine yerleştirilen, Öcalan posterinin yer aldığı sözde anıtın imha edilmesi amacıyla operasyon başlatıldı. Örgüt mensuplarınca propaganda malzemesi haline getirilmek istenen sözde anıt için Zeytin Dalı Harekatı kapsamında hava harekatı düzenlendi. Yapının yerli üretim SİHA ve milli akıllı mühimmatlar kullanılarak bombalanmasının görüntüleri paylaşıldı. Vurularak yerle bir edilen sözde anıtın üzerinden kalkan toz bulutu dikkati çekti.

Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar da, posterin imha edilişine dair fotoğrafları sosyal medyadan paylaştı.

— Abdullah Ağar (@abdullahagar2) January 31, 2018

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