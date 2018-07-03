Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde 19 Mart 2016'da meydana gelen 3'ü İsrailli biri İranlı 4 kişinin öldüğü 44 kişinin yaralandığı canlı bomba eylemine ilişkin dava karar aşamasına geldi. Davaya ilişkin görüşünü açıklayan duruşma savcısı, 3 sanığın 6'şar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 870 ile 1349'ar yıl arasında değişen hapisle iki sanığın ise 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.
Habertürk Haber Merkezi'nden Serdar Kulaksız'ın haberine göre, İstanbul 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya 6'şar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanan Ercan Çapkın(SEGBİS ile), Hüseyin Kaya ile 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan İbrahim Gürler ile Mehmet Mustafa Çevik katıldı.
Davaya ilişkin görüşünü açıklayan duruşma savcısı, 19 Mart 2016'da Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde bulunan Yunanistan Konsolosluğu önünde IŞİD/ DEAŞ terör örgütünün talimatı ile canlı bomba Mehmet Öztürk tarafından bombalı eylemin gerçekleştirildiğini hatırlattı. Sanıklar Erkan Çapkın, Ercan Çapkın ve Hüseyin Kaya'nın bu eyleme değişik aşamalarda iştirakçı ve yardımcı olup birlikte hareket ettiklerini öne sürdü.
DİĞER SANIKLARIN YANINDA YAKALANDILAR
Mütalaada, "Sanıklar Ercan Çapkın ve Hüseyin Kaya ile yakalanan sanıklar İbrahim Gürler, Mehmet Mustafa Çevik'in IŞİD/DEAŞ terör örgütü üyesi oldukları bu üyelerin daha sonra gerçekleşecek canlı bomba saldırı eylemlerinde kullanılmak üzere yetiştirilip hazır hale getirildiklerinin anlaşıldığı, ancak bu sanıkların 19 Mart 2016'da meydana gelen İstiklal Caddesi patlamasına katkıda bulunduklarının bu eylemin gerek planlanması gerek gerçekleşmesi aşamasında herhangi bir rol aldıklarının belirlenemediği anlaşılmıştır" denildi.
6'ŞAR KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS İSTENDİ
Savcı, sanıklardan Ercan Çapkın'ın 6 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 871 yıldan 1349 yıla kadar, Hüseyin Kaya ve Erkan Çapkın'ın 6'şar kez ağırlaştırılmış müebbet ile 870 yıldan 1346'şar yıla Mehmet Mustafa Çevik ve İbrahim Gürler'in ise 7,5 yıldan 15 yıla kadar cezalandırılması istedi.
Duruşma sanıkların son savunmalarını hazırlamaları için ertelendi.
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