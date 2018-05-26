İstanbul Ticaret Odası (İTO), iş dünyasına yeni pazar ve işbirliği fırsatları sunan küresel fuarlara katılımda doları 4 TL, Euro’yu da 4.8 TL’den sabitledi.
İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, fuar katılımlarında döviz kurunu sabitleme kararı için, “İhracatçımız bir ay sonra katılacağı fuarda ne kadar ödeyeceğini bilerek, üretime daha fazla ağırlık verecektir” dedi.
Yıl sonuna kadar ABD’den Çin’e, Hindistan’dan Arjantin’e kadar dünyanın dört bir yanında toplam 14 ayrı fuar için hazırlıklarını sürdüren İTO fuarlarında şirketler stant açıp, ürünlerini tanıtabiliyorlar.
İTO Başkanı Şekib Avdagiç
İTO Başkanı Şekib Avdagiç, kararla ilgili şu ifadeleri kullandı
İTO’nun 2018 YILI FUAR TAKVİMİ
|
Fuar
|
Yer
|
Tarih
|
Konu
|
ASD MARKET WEEK 2018
|
Las Vegas, ABD
|
29 Temmuz-1 Ağustos 2018
|
Perakende Ürünler
|
MWC Mobile World Congress Americas
|
Los Angeles, ABD
|
12-14 Eylül 2018
|
Mobil Teknolojiler
|
SIAL Food India
|
Yeni Delhi, Hindistan
|
16-18 Eylül 2018
|
Gıda, İçecek, Gıda Ekipmanları
|
Frankfurt Kitap Fuarı
|
Frankfurt, Almanya
|
10-14 Ekim 2018
|
Kitap
|
MIPCOM 2018
|
Cannes, Fransa
|
15-18 Ekim 2018
|
Dizi Film, İçerik, TV, Yapım
|
124. Canton Fuarı 1.Faz
|
Guanco, Çin Halk Cumhuriyeti
|
15-19 Ekim 2018
|
Genel Ticaret
|
SIAL Uluslararası Gıda ve İçecek Fuarı
|
Paris, Fransa
|
21-25 Ekim 2018
|
Gıda
|
124. Canton Fuarı 3.Faz
|
Guanco, Çin Halk Cumhuriyeti
|
31 Ekim-4 Kasım 2018
|
Genel Ticaret
|
AUTOMECHANIKA Buenos Aires
|
Buenos Aires, Arjantin
|
7-10 Kasım 2018
|
Otomotiv Sanayi ve Yedek Parça
|
DISCOP 2018
|
Johannesburg, Güney Afrika
|
14-16 Kasım 2018
|
Dizi Film, İçerik, TV, Yapım
|
SIAL Interfood 2018
|
Jakarta, Endonezya
|
21-24 Kasım 2018
|
Gıda, İçecek, Gıda Ekipmanları
|
BAUMA China 2018
|
Şanhay, Çin Halk Cumhuriyeti
|
27-30 Kasım 2018
|
İnşaat Makina Aksamları, Maden ve Yapı Malzemeleri Makinaları
|
ATF Asia TV Forum & Market
|
Singapur
|
4-7 Aralık 2018
|
Dizi Film, İçerik, TV, Yapım
|
SIAL Middle East 2018
|
Abu Dabi, BAE
|
10-12 Aralık 2018
|
Gıda, İçecek ve Ekipmanları
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