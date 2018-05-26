İstanbul Ticaret Odası (İTO), iş dünyasına yeni pazar ve işbirliği fırsatları sunan küresel fuarlara katılımda doları 4 TL, Euro’yu da 4.8 TL’den sabitledi.

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, fuar katılımlarında döviz kurunu sabitleme kararı için, “İhracatçımız bir ay sonra katılacağı fuarda ne kadar ödeyeceğini bilerek, üretime daha fazla ağırlık verecektir” dedi.

Yıl sonuna kadar ABD’den Çin’e, Hindistan’dan Arjantin’e kadar dünyanın dört bir yanında toplam 14 ayrı fuar için hazırlıklarını sürdüren İTO fuarlarında şirketler stant açıp, ürünlerini tanıtabiliyorlar.

İTO Başkanı Şekib Avdagiç

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, kararla ilgili şu ifadeleri kullandı

Daha önce Merkez’in faiz artışı adımının kesinlikle yalnız bırakılmaması gerektiğini söyleyip, TL'yi korumanın milli bir görev olduğuna işaret etmiştik. Özellikle Merkez Bankası'nın ihracat reeskont kredi ödemelerinde döviz kurunu sabitlemesini de destekleyecek yeni bir karar aldık. İTO Yönetim Kurulu olarak, ekonomimize duyduğumuz güveni reel sektörümüze yansıtarak, firmalarımızın küresel fuarlara İTO ile katılımlarında döviz kurunu sabitledik. İnanıyoruz ki uluslararası platformlarda ürünlerini tanıtmak isteyen firmalarımız, bu sayede yeni bir imkan elde etmiş olacaklar. İTO Başkanı Şekib Avdagiç

İTO’nun 2018 YILI FUAR TAKVİMİ

Fuar Yer Tarih Konu ASD MARKET WEEK 2018 Las Vegas, ABD 29 Temmuz-1 Ağustos 2018 Perakende Ürünler MWC Mobile World Congress Americas Los Angeles, ABD 12-14 Eylül 2018 Mobil Teknolojiler SIAL Food India Yeni Delhi, Hindistan 16-18 Eylül 2018 Gıda, İçecek, Gıda Ekipmanları Frankfurt Kitap Fuarı Frankfurt, Almanya 10-14 Ekim 2018 Kitap MIPCOM 2018 Cannes, Fransa 15-18 Ekim 2018 Dizi Film, İçerik, TV, Yapım 124. Canton Fuarı 1.Faz Guanco, Çin Halk Cumhuriyeti 15-19 Ekim 2018 Genel Ticaret SIAL Uluslararası Gıda ve İçecek Fuarı Paris, Fransa 21-25 Ekim 2018 Gıda 124. Canton Fuarı 3.Faz Guanco, Çin Halk Cumhuriyeti 31 Ekim-4 Kasım 2018 Genel Ticaret AUTOMECHANIKA Buenos Aires Buenos Aires, Arjantin 7-10 Kasım 2018 Otomotiv Sanayi ve Yedek Parça DISCOP 2018 Johannesburg, Güney Afrika 14-16 Kasım 2018 Dizi Film, İçerik, TV, Yapım SIAL Interfood 2018 Jakarta, Endonezya 21-24 Kasım 2018 Gıda, İçecek, Gıda Ekipmanları BAUMA China 2018 Şanhay, Çin Halk Cumhuriyeti 27-30 Kasım 2018 İnşaat Makina Aksamları, Maden ve Yapı Malzemeleri Makinaları ATF Asia TV Forum & Market Singapur 4-7 Aralık 2018 Dizi Film, İçerik, TV, Yapım SIAL Middle East 2018 Abu Dabi, BAE 10-12 Aralık 2018 Gıda, İçecek ve Ekipmanları