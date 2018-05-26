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Son Dakika: İTO döviz kurunu sabitledi

Son Dakika haberi... İTO, firmaların uluslararası fuarlara olan katılımında alınan bedellerde döviz kurunu sabitledi. İTO, milli katılımını düzenlediği ya da sektörel ticaret heyetleri organize ettiği fuarlardan alınacak bedel için dolar kurunu 4 TL, euro kurunu da 4.8 TL olarak sabitledi

26.05.2018 - 11:29 | Güncelleme: HABERTURK.COM

İstanbul Ticaret Odası (İTO), iş dünyasına yeni pazar ve işbirliği fırsatları sunan küresel fuarlara katılımda doları 4 TL, Euro’yu da 4.8 TL’den sabitledi.

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, fuar katılımlarında döviz kurunu sabitleme kararı için, “İhracatçımız bir ay sonra katılacağı fuarda ne kadar ödeyeceğini bilerek, üretime daha fazla ağırlık verecektir” dedi.

 

Yıl sonuna kadar ABD’den Çin’e, Hindistan’dan Arjantin’e kadar dünyanın dört bir yanında toplam 14 ayrı fuar için hazırlıklarını sürdüren İTO fuarlarında şirketler stant açıp, ürünlerini tanıtabiliyorlar.

İTO Başkanı Şekib Avdagiç

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, kararla ilgili şu ifadeleri kullandı

  • Daha önce Merkez’in faiz artışı adımının kesinlikle yalnız bırakılmaması gerektiğini söyleyip, TL'yi korumanın milli bir görev olduğuna işaret etmiştik. Özellikle Merkez Bankası'nın ihracat reeskont kredi ödemelerinde döviz kurunu sabitlemesini de destekleyecek yeni bir karar aldık. İTO Yönetim Kurulu olarak, ekonomimize duyduğumuz güveni reel sektörümüze yansıtarak, firmalarımızın küresel fuarlara İTO ile katılımlarında döviz kurunu sabitledik. İnanıyoruz ki uluslararası platformlarda ürünlerini tanıtmak isteyen firmalarımız, bu sayede yeni bir imkan elde etmiş olacaklar. İTO Başkanı Şekib Avdagiç

İTO’nun 2018 YILI FUAR TAKVİMİ

Fuar

Yer

Tarih

Konu

ASD MARKET WEEK 2018

Las Vegas, ABD

29 Temmuz-1 Ağustos 2018

Perakende Ürünler

MWC Mobile World Congress Americas

Los Angeles, ABD

12-14 Eylül 2018

Mobil Teknolojiler

SIAL Food India

Yeni Delhi, Hindistan

16-18 Eylül 2018

Gıda, İçecek, Gıda Ekipmanları

Frankfurt Kitap Fuarı

Frankfurt, Almanya

10-14 Ekim 2018

Kitap

MIPCOM 2018

Cannes, Fransa

15-18 Ekim 2018

Dizi Film, İçerik, TV, Yapım

124. Canton Fuarı 1.Faz

Guanco, Çin Halk Cumhuriyeti

15-19 Ekim 2018

Genel Ticaret

SIAL Uluslararası Gıda ve İçecek Fuarı

Paris, Fransa

21-25 Ekim 2018

Gıda

124. Canton Fuarı 3.Faz

Guanco, Çin Halk Cumhuriyeti

31 Ekim-4 Kasım 2018

Genel Ticaret

AUTOMECHANIKA Buenos Aires

Buenos Aires, Arjantin

7-10 Kasım 2018

Otomotiv Sanayi ve Yedek Parça

DISCOP 2018

Johannesburg, Güney Afrika

14-16 Kasım 2018

Dizi Film, İçerik, TV, Yapım

SIAL Interfood 2018

Jakarta, Endonezya

21-24 Kasım 2018

Gıda, İçecek, Gıda Ekipmanları

BAUMA China 2018

Şanhay, Çin Halk Cumhuriyeti

27-30 Kasım 2018

İnşaat Makina Aksamları, Maden ve Yapı Malzemeleri Makinaları

ATF Asia TV Forum & Market

Singapur

4-7 Aralık 2018

Dizi Film, İçerik, TV, Yapım

SIAL Middle East 2018

Abu Dabi, BAE

10-12 Aralık 2018

Gıda, İçecek ve Ekipmanları

 

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