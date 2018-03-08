Siyasi partilerin seçim ittifakına ilişkin kanun teklifi, TBMM Anayasa Komisyonunda kabul edildi. AK Parti ve MHP'nin 'seçim ittifakı düzenlemesi' Anayasa Komisyonu'ndan geçti. 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Anayasa Komisyonu'nda kabul edildi.

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