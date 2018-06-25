F.Y. isimli bir kişinin de yaralandığı silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen Y.Y., jandarma tarafından yakalandı. Erzincan Valiliği'nce Savaş Durmaz'ın, dünkü olay gibi yine kan davası nedeniyle öldürülmüş olabileceği belirtildi.
DHA'nın haberine göre, olay, sabah saatlerinde, Erzincan- Refahiye yolunun 60'ıncı kilometresindeki dinlenme tesisinde meydana geldi. Erzurum'un Karaçoban ilçesinde, kan davası nedeniyle iki ailenin fertleri arasında dün çıkan silahlı çatışmada ölen İYİ Parti Karaçoban İlçe Başkanı Mehmet Sıddık Durmaz'ın kardeşi Savaş Durmaz, ağabeyinin cenazesini Adli Tıp Kurumu'ndan almak üzere İstanbul'dan yola çıktı. Erzurum'a gitmek üzere yolda olan Durmaz, Erzincan'daki dinlenme tesisine geldiği sırada silahla vurularak, öldürüldü. Olayda F.Y. isimli bir kişi de ağır yaralandı. F.Y., Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın faili olduğu belirtilen Y.Y. ise silahıyla birlikte jandarma tarafından yakalandı.
Erzincan Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Dün Erzurum ili Karaçoban ilçesi Kopal Mahallesi'nde seçim alanında kan davası nedeniyle meydana gelen ve iki aileden 1'er kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin ise yaralandığı olayın devamı niteliğinde olduğu değerlendirilmekte olup olayla ilgili adli soruşturma başlatılmıştır" denildi.
Erzurum'un Karaçoban ilçesinde sandık başında çıkan silahlı çatışmada İYİ Parti İlçe Başkanı Mehmet Sıddık Durmaz (fotoğraftaki) dün yaşamını yitirmişti. Kardeşi Savaş Durmaz da bugünkü saldırıda öldürüldü.
DÜN NE OLMUŞTU
Erzurum'un Karaçoban ilçesi Kopal Mahallesi'nde dün öğleden sonra, aralarında kan davası bulunan Durmaz ve Yazan ailelerinin fertleri, oy kullanmak üzere geldikleri okulun bahçesinde karşılaştı. Çıkan tartışma kısa sürede silahlı çıtışmaya dönüştü. Okulda ve bahçesinde büyük panik yaşanırken, ortalık savaş alanına döndü. Olayda İYİ Parti İlçe Başkanı Mehmet Sıddık Durmaz ile Yazan Ailesi'nden Agit Yazan öldü, Ömer Yazan, Fetullah Yazan ve Mehmet Yazan da yaralandı. Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, ilçede geniş güvenlik önlemleri alındı.
İYİ Parti İl Başkanı İbrahim Dumlu, olaydan sonra yaptığı açıklamada, "İlçe başkanımız ile karşı taraf husumetli. Oy kullanma sırasında okul önünde karşı karşıya geliyorlar. Çatışma başlıyor. Ölü sayısı 2. İlçe başkanının cenazesi otopsi için Erzurum'a getirildi. İki aile de büyük aileler, aşiret. 4 yıl önce karşı taraf ilçe başkanının babasını vurup, rahmetli etmiş. Ondan dolayı husumet var. Bu husumetten dolayı devlet bunları başka bir tarafa yerleştiriyor. Oy için bunlar tekrar bir araya gelmiş. Çatışma çıkıyor. Başkanımız 50 yaşlarında evli, çocukları var" diye konuşmuştu.
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