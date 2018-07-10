İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, "Yeni kabinede bakanlar, yeni sistemle birlikte yetkisiz eleman haline getirilmişler. Dolayısıyla bakanlık görevinde bulunan şahıslar birer fotoğraftan ibaret olabilir." dedi.

Türkkan, bazı İYİ Parti milletvekilleriyle Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Törenine ilişkin davetiyenin, Genel Başkan Meral Akşener'e çok geç gönderildiğini savundu.

Bir partinin genel başkanının törene birkaç saat kala davet edilmesini yadırgadıklarını ifade eden Türkkan, şöyle konuştu:

"Davetiye, törene birkaç saat kala gönderilirse zaten fiziki imkansızlıklar dahil olmak üzere o törene katılmanız mümkün değildir. Cumhurbaşkanlığı makamından Sayın Genel Başkanımıza yapılan bu saygısızlığa rağmen biz Sayın Cumhurbaşkanının ant içmek için Meclise teşrif ettiğinde İYİ Parti milletvekilleri olarak, Cumhurbaşkanlığı makamına, milli iradeye, devlete olan sadakatimizden dolayı ayağa kalktık ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanını ayakta karşıladık. Bizim tepkimiz sadece ve sadece genel başkanımızın törene davet edilmemesi, tepkimizin görülmesi üzerine davete birkaç saat kala davet edilmesinedir."

Türkkan, İYİ Parti Erzurum Milletvekili Naci Cinisli'nin, TEDAŞ misafirhanesinde konakladığını, Cinisli'nin bir gece sonrasında misafirhaneyi terk etmesinin istendiğini öne sürdü.

Sebep olarak muhalefet partisi milletvekillerinin misafirhanede kalamayacağının belirtildiğini iddia eden Türkkan, "Sosyal medya üzerinden bu haberi paylaştıktan sonra TEDAŞ Genel Müdürü arıyor ve misafirhanelerde yer sıkıntısının olduğunu ve Cinisli'nin de o gün ayrılacağını bildiklerini belirtiyor. TEDAŞ genel müdürünün misafirhanelerdeki rezervasyon meselesiyle ilgilenmesi hususunu düşünebiliyor musunuz? Eğer böyleyse vay Türkiye'nin haline. Bu tutumun başka zeminlerde de devam etmemesi için uyarıyoruz." dedi.

AA'nın aktardığı habere göre, bir gazetecinin, yeni kabineye ilişkin görüşlerini sorduğu Türkkan, kabinede değerli, konularında uzman şahsiyetlerin bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Yeni kabinede bakanlar, yeni sistemle birlikte yetkisiz eleman haline getirilmişler. Dolayısıyla bakanlık görevinde bulunan şahıslar birer fotoğraftan ibaret olabilir. Altları boşaltılmış bakanlıklar var. Örneğin, Milli Savunma Bakanlığı. Türkiye'de ilk defa bir genelkurmay başkanı Milli Savunma Bakanı oldu. Üstelik görevdeki bir genelkurmay başkanı. Türkiye'de kışlanın siyasete girdiğine tanıklık ettik. Genelkurmay Başkanının ve Savunma Sanayi Müsteşarlığının direk cumhurbaşkanlığına bağlı olduğu yerde Milli Savunma Bakanlığına hangi kurumlar bağlı olacak ve Milli Savunma Bakanı ne yapacak? Bunu merak ediyoruz."