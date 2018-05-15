İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde ihbar üzerine durdurulan bir tır içerisinden gümrük kaçağı 19 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

İzmir Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir tır tarafından kaçak akaryakıtın İzmir'e getirilerek piyasaya sürüleceği bilgisine ulaştı. Kemalpaşa ilçesinde durdurulan şüpheli tırda yapılan aramada, toplam 19 bin litre gümrük kaçağı akaryakıt ele geçirildi. İHA'nın haberine göre; olayla ilgili şüpheli H.Ö. (50) gözaltına alındı. İfadesinin ardından adli makamlara sevk edilen H.Ö., cumhuriyet savcılığı tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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