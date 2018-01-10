İzmir'de saat 14.46'da, merkezi Karaburun açıkları olan 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı. Dün gece saat 23:12'de merkezi İzmir'in Urla ilçesi olan 3,7 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- 2018.01.10 14:46:50 38.4733 26.6220 13.5 -.- 3.2 3.0 MORDOGAN-KARABURUN (IZMIR) 2018.01.10 14:08:22 38.9397 26.0248 8.6 -.- 2.9 -.- EGE DENIZI 2018.01.10 13:38:43 38.7865 26.4655 8.8 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI

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