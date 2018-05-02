Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 11:38'de merkezi İzmir'in Menderes ilçesi olan 3,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği tespit edildi.

Bu depremin hemen ardından bu defa da Manisa'da bir deprem kaydedildi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nünü internet sitesindeki veriye göre, saat 11:44'te merkezi Akhisar'ın Saruhanlı ilçesi olan 3,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

SON DEPREMLER

02 Mayıs 2018 Çarşamba DDA 381.531 270.666 7.02 ML 3.8 Türkiye Izmir Menderes 02 Mayıs 2018 Çarşamba DDA 375.913 385.046 7.00 ML 1.6 Türkiye Adiyaman Samsat 02 Mayıs 2018 Çarşamba DDA 387.416 277.741 6.99 ML 2.2 Türkiye Manisa Saruhanli 02 Mayıs 2018 Çarşamba DDA 398.565 278.870 8.45 ML 1.2 Türkiye Balikesir Karesi 02 Mayıs 2018 Çarşamba DDA 390.585 373.555 7.00 ML 2.1 Türkiye Sivas Kangal 02 Mayıs 2018 Çarşamba DDA 395.283 398.991 6.90 ML 1.8 Türkiye Tunceli Pülümür

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