İzmir'in Gaziemir ilçesinde lisede doğalgaz sıkışması nedeni ile meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. İki ay önce doğalgaz bağlanan lisedeki patlamadan sonra okulda bulunan ve panik yaşayan 700 öğrenci tahliye edildi. Yaralananların halk eğitim kursu için okulla gelen kursiyerler olduğu bildirildi.
Habertürk Haber Merkezi'nden Neşet Dişkaya'nın aktardığı bilgilere göre, İzmi̇r'in Gaziemir ilçesinde 700 öğrencinin eğitim gördüğü Abdulhamit Han Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi'nin kazan dairesinde saat 12.00 sıralarında patlama oldu. İlk belirlemelere göre doğalgaz sıkışması kaynaklı patlama sonrası, kazan dairesine yakın yerde bulunan ve halk eğitim kursu için gelen kursiyerlerin bulunduğu dersliğin duvarları çöktü. 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Patlama sonrası çıkan küçük çaplı yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı.
DOĞALGAZ 2 AY ÖNCE BAĞLANMIŞ
Patlamanın ardından öğrencileri hemen tahliye edilirken, yaralananlar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Ağır yaralı olan kursiyerin sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Haberi duyan veliler endişeyle okula koştu ve çocuklarına ulaşmaya çalıştı.
Olaydan sonra İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, Gaziemir Belediye Başkanı CHP'li Halil İbrahim Şenol ve Gaziemir Kaymakamı Yaşar Dönmez, okula gelerek incelemelerde bulundu. Patlamanın gaz sıkışmasından meydana geldiğini açıklayan İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, "700 öğrencimizin eğitim gördüğü Abdülhamit Han Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Halk Eğitim Merkezi tarafından verilen giyim kursu sırasında kazan dairesinde gaz sıkışmasından dolayı patlama meydana geldi. Kursiyerlerden 1'i ağır 5'i yaralandı. 4 yaralımız ayakta tedavi edilecek durumda. Diğer yaralımızın tedavisi sürüyor. Çok şükür can kaybımız yok. Okulumuz 2015 yılında hizmete girdi. İki ay önce de doğalgaz bağlandı. Çalışmamız sürüyor. Eğitimi engelleyecek bir hasar yok okulumuzda. Yarın öğrencilerimiz eğitimlerine kaldığı yerden devam edecek" dedi.
'EKİPLER GEREKLİ ÇALIŞMALARI YAPIYOR'
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ da yaralıların tedavilerinin sürdüğünü belirterek, "Okulumuzda gaz sıkışması nedeniyle patlama oldu. 1 ağır ve 4 hafif yaralımız var. Tedavileri devam ediyor. Ekipler gerekli çalışmaları yapıyor. Okulda ciddi bir hasar söz konusu değil. Yarın eğitime devam edecek. Meselenin gaz sıkışmasından kaynaklandığına dair bilgiler var" diye konuştu.
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