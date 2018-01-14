İzmir'in Karabağlar ilçesinde, boş arazide, 1,5 metre derinliğindeki su dolu çukura giren iki kardeş, dipteki çamura saplandı.

DHA'nın haberine göre, kurtarılıp, hastaneye kaldırılan 7 yaşındaki Yusuf Tencirlioğlu ile kardeşi 5 yaşındaki Ali Tenciroğlu yaşamını yitirdi.



İHA'nın haberine göre, İzmir Karabağlar'da inşaat alanındaki çukurda oynayan iki kardeş, kuyuya düşerek feci şekilde can verdi. Olay, İzmir'in Karabağlar ilçesine bağlı Limontepe semtinde meydana geldi. Oyun oynamak için dışarıya çıkan 5 yaşındaki Ali Tencirlioğlu ve abisi 7 yaşındaki Yusuf Tencirlioğlu, bir inşaat çukuruna gitti. Oyun oynarlarken bir anda dengelerini kaybeden kardeşler, kuyunun içerisine yuvarlandı.



Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edilirken iki küçük çocuk kuyudan çıkartıldı. Ali Tencirlioğlu Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, Yusuf Tencirlioğlu ise Dokuz Eylül üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.



Kardeşler, kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybederken, çocuklarının acı haberini alan aile ise sinir krizi geçirdi.

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