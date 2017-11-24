SON DAKİKA İzmir'de terör operasyonu! 27 gözaltı

İzmir'de MİT Bölge Başkanlığı, İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin PKK terör örgütüne yönelik yaptığı operasyonda 27 kişiyi gözaltına aldı. Soruşturma kapsamında, 3 kişinin de arandığı bildirildi

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İzmir MİT Bölge Başkanlığı, İzmir İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgü PKK üyesi kişilere yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucu terör örgütü üyesi olduğu ve örgüt propagandası yaptığı ileri sürülen 30 şüpheli belirlendi. Bu şüphelilere yönelik İzmir merkez, Menemen ve Torbalı ilçelerinde sabah eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Habertürk Haber Merkezi'nin haberine göre; Operasyonda haklarında yakalama kararı bulunun 30 kişiden 27'si gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'sinin cezaevi firarisi olduğu öğrenildi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda gütsel döküman, dijital malzemeler ile birlikte 50 gram esrar, 4 adet kuru sıkı tabanca, 2 adet av tüfeği ele geçirildi.