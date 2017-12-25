Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) İzmir Körfezi'nde saat 21.55'te 3.5 büyüklüğünde depremin meydana geldiğini duyurdu.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 3.4 olarak duyurdu.

Deprem, İzmir'in bazı ilçelerinde hissedildi.

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