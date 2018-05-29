Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı'nda yaşananlara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Darbecilerin karargahlarından biri olan Jandarma Genel Komutanlığı karargahınfaki güvenlik kameralarının kaydettiği görüntülerde çatışma anları görülüyor. Darbecilerin kritik noktaları tuttukları görülüyor. Mühimmat taşıyan muharebe araçları da gecenin ilerleyen saatlerinde komutanlığa geliyor.

15 Temmuz darbe girişiminde 248 vatandaş şehit oldu, 2 bin 196 vatandaş da yaralanarak gazi oldu.

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