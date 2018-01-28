Kabe’nin genişletme çalışmaları sırasında kullanılan şantiye binalarında büyük bir yangın çıktı. DHA'nın haberine göre, yangına müdahale devam ediyor.

Olayda can kaybının yaşanmadığı bildirildi.





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