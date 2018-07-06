İstanbul Kadıköy'de bulunan bir bara önceki gece 03.00 sıralarında, bir otomobilden ateş açıldı. Saldırıda barda bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

"YANLIŞ ADAMA KIZIYORSUNUZ"

İddiaya göre, saldırı anını cep telefonuyla kaydetmeye çalışan bir müşteriyle tartışmaya giren bar çalışanlarına müdahale ederek “Yanlış adama kızıyorsunuz” diyen sinema ve dizi oyuncusu Oral Özer, bar çalışanları tarafından darp edildi.

Twitter hesabından açıklama yapan oyuncu Oral Özer saldırı anını, "Minimum on beş el ateş edildi. Biz doğal olarak masaların altına saklandık. Ses kesilip şoku atlatınca barın önünde birinin yaralı yattığını gördük. Sonrasında arka masamızdan bir çocuk video çekmeye başladı. Yaralının yakını ve tahminimizce mekanla doğrudan bağlantılı olan baş saldırganım, bu çocuğun üzerine yürüyüp bağırmaya başladı. ben de olayı sakinleştirmek adına 'yanlış kişiye bağırıyorsunuz' dedim. Bu kadar. Bunun üzerine o ruh hastası hiçbir neden yokken ve hali hazırda barda maksimum bir dakika önce ateşli silahla yaralanmış iki insan varken, bana öldüresiye saldırdı. Yetmedi, iki kişi daha katıldı ona. O da yetmedi ellerine bira bardaklarını aldılar. Kafama o bardaklarla belki yirmi darbe aldım. Kız arkadaşıma da o bardaklarla vurdular (kolu alçıda). Sonrasında, ben artık yere yığılınca bıraktılar" ifadeleriyle anlattı.

GÖZALTINA ALINDILAR

AA'nın haberine göre Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, barın güvenlik kamera kayıtlarını inceledi.

Saldırıya karışanların B.U., R.Ö. ile A.E.B. olduğunu tespit eden ekipler, saldırganların bulundukları adreslere operasyon düzenleyerek 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

ARAÇ SÜRTÜŞMESİ İDDİASI

Trafikte yol verme meselesi yüzünden tartıştıkları kişilerin belirtilen adresteki barda çalıştıklarını öğrenen şüphelilerin iş yerine gelerek çalışanlarla yine tartıştığı, daha sonra olay yerinden otomobille ayrılan şüphelilerin bir süre sonra tekrar aynı bara gelerek ateş açtığı öğrenildi.

Polisin hem silahlı saldırı hem de darp olayıyla ilgili soruşturması devam ediyor.

ORAL ÖZER KİMDİR?

1 Ocak 1983 yılında İskenderun'da dünyaya gelen Oral Özer, tiyatro eğitimine Ankara Sanat Tiyatrosu'nda başladı. Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuvarı Tiyatro bölümünde bir yıl okuduktan sonra Haldun Dormen'in birçok müzikal projesinde asistanlık yaptı. Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro bölümünde burslu olarak okuyan 35 yaşındaki oyuncu Tiyatro Kedi'deki projelerde de yer aldı.