Kahramanmaraş'ta deprem!

Son dakika haberine göre, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10:58'de merkezi Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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