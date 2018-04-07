Humboldt Broncos takımının 18 - 21 yaş arasındaki genç takım oyuncularını taşıyan otobüste şoför dahil 28 kişinin olduğu ve kazada 14'ünün hayatını kaybettiği, üçü kritik durumda olan yaralıların ise bölgedeki bir hastanede tedavi altına alındığı duyuruldu.

Saskatchewan bölgesindeki gençler hokey liginden Humboldt Broncos takımının başkanı Kevin Garinger, "Çok sayıda ölü var, hepimiz şoktayız" değerlindirmesinde bulundu.,

Kaza geçirenlerin ailelerin ise çocuklarından iyi haber alma umuduyla bekleyişlerini sürdürdükleri açıklandı.

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