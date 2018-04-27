Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Bugün akşama doğru belki bir takım açıklamalarımız olabilir. Onun için biraz sabredin. Şu anda kendi aramızda toplantılarımız olacak. Bilahare kararı açıklayacağız" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cuma namazı çıkışı basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Gündemin ana konusu elbette erken seçimdi. Saadet Partisinin Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı konusunda açıklamada bulunan Karamollaoğlu, "Bugün akşama doğru belki bir takım açıklamalarımız olabilir. Onun için biraz sabredin.Şu anda kendi aramızda toplantılarımız olacak. Bilahare kararı açıklayacağız” diye belirtti.

Öte yandan İYİ Partili kurmaylar, Saadet Partisi heyetine ziyaret gerçekleştirdi.

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