Muhalefette ittifak trafiğiği sürüyor. Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, İYİ Parti lideri Akşener'i ziyaret edecek. Görüşme saat 15.30'da İYİ PartimGenel Merkezi'nde gerçekleşecek.

Karamollaoğlu dün Abdullah Gül ile bir araya gelmişti. Akşener ise, CHP lideri Kılıçdaroğlu ile görüşmüştü.

Habertürk TV'den Ömer Topsakal'ın aktardığına göre; Karamollaoğlu, Abdullah Gül ile görüşmesinin detaylarını Akşener'e anlatacak. Sıfır baraj ittifakı ile ilgili de detaylı bir değerlendirme yapılması bekleniyor. Saadet Partisi'nin yönetici düzeyinde CHP'yle de görüşmesi bekleniyor.

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